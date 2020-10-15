На Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19 врачам

Мемориальная доска врачам, которые отдали свою жизнь, спасая пациентов от коронавирусной инфекции, появилась на здании станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском.

Ее коллектив выступил с идеей установки памятного знака, сообщили в пресс-службе краевого правительства Камчатского края.

На доске указаны имена двух медиков, которые одними из первых стали бороться с COVID-19 - фельдшера Галины Синцовой и водителя "скорой" Федора Хижняка.

- Мы сегодня вспоминаем этих людей. И очень приятно, что весь коллектив сегодня собрался, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые не вернулись со смены, тем людям, которые ценой своей жизни помогли другим, - заявил заместитель председателя регионального правительства Роман Василевский на торжественной церемонии открытия.

Врачи возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших коллег минутой молчания.