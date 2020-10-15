Приморский дайвер снял трогательное видео с любопытной белухой

Дайвер Данил Кошовенко из Владивостока снял удивительное видео с белухой, которая встретилась ему во время погружения в Японское море, сообщает RT.

Зубытый кит, длина которого превышала три метра, сам подплыл к дайверу, ластился и даже позволил себя погладить. 20 минут Данил, до конца не веря в происходящее, плавал рядом с белухой, гладил ее. Затем общение закончилось: у дайвера начал заканчиваться кислород в баллоне.

Стоит отметить, что жители Приморья иногда встречаются с белухами в море. Спасатели и зоозащитники периодически публикуют для жителей Дальнего Востока памятки, как вести себя при встрече с млекопитающим. Главный посыл - белуха непосредственной опасности для человека не представляет. Но может, например, перевернуть лодку.

Встречи с белухами участились после того, как в ноябре прошлого года из "китовой тюрьмы" выпустили порядка 50 белух. Изначально предполагалось, что они уйдут на север, но многие предпочли остаться в приморских заливах и бухтах.