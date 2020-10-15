В Бурятии предприятия перевели на гибкий график работы из-за COVID-19

В Бурятии коллективы предприятий и организаций перевели на гибкий график работы, который исключит скопление сотрудников в общественном транспорте и помещениях. Подобные меры приняты из-за угрозы распространения коронавируса.

Временно приостановлено проведение в медучреждениях профилактических осмотров и диспансеризации, сообщает пресс-служба правительства республики.

В тоже время возобновляют работу открытые термальные бассейны, но с загрузкой не более 25 процентов от единовременной пропускной способности и при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.

Всего в Бурятии зафиксировано 8499 случаев заражения COVID-19. 6501 пациент выздоровел, 90 человек скончались.