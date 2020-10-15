В Хабаровском крае главу села заподозрили в мошенничестве

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении главы села Хурба Комсомольского района.

По предварительным данным, с марта 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый заключал фиктивные договоры с предпринимателем на выполнение работ по водоотведению грунтовых вод, очистке снега и наледи на дорогах.

Из местного бюджета бизнесмен получил более полумиллиона рублей, которые передал чиновнику, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.