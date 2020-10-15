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Рубрика: Происшествия

В Якутии экс-полицейского осудят за смерть задержанного

Текст: Артем Красиков

В Якутии перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть и превышении должностных полномочий с применением насилия.

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Как сообщает республиканское следственное управление СК РФ, сотрудник МВД расследовал исчезновение мужчины и незаконно задержал двух человек, якобы причастных к преступлению.

Несмотря на то, что один мужчина отрицал свою причастность, оперуполномоченный несколько раз ударил его в грудь и отпустил его лишь ночью. Второй человек признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело, но эта информация оказалась ложной.

"Вернувшись в служебный кабинет, полицейский избил задержанного, нанеся ему множественные удары по голове, телу, причинив переломы грудины, множественные двусторонние переломы ребер, разрывы легкого и ушиб сердца. От полученных травм мужчина скончался в помещении дежурной части", - говорится в сообщении СК.

Сотрудника задержали и поместили под стражу. После служебной проверки его уволили.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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