Видео: В Хабаровском крае сотрудник МЧС спас трех белух

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края сотрудник МЧС спас от гибели трех белух, которых прилив вынес на берег.

Старший инспектор ГИМС Алексей Парамонов узнал о ЧП от жительницы села Чумикан, увидевшей двух взрослых млекопитающих и детеныша на берегу реки Уда.

"Одна из взрослых особей была в опасном положении, лежала на боку. Поэтому пришлось выкопать яму под животным и перевернуть его. Нужно было защитить их от хищников и браконьеров, а также постоянно поливать водой. Малыша Алексей укутал полотнищем, защищая от переохлаждения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону

В итоге ночью белухи смогли самостоятельно уплыть в море.

Отмечается, что ровно год назад в том же месте три взрослых особи оказались на суше. Животных ранили вороны и чайки, но их сумели спасти неравнодушные местные жители и сотрудники МЧС, в том числе и Алексей Парамонов.