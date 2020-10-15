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15.10.2020 05:41
Рубрика: Происшествия

Владивостокские таможенники задержали радиоактивную посылку

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Владивостокского почтового таможенного поста обнаружили посылку с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Радиационный фон почтового отправления превысил норму в 27 раз, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

Отмечается, что почтовое отправление пришло в столицу Приморья из Гонконга. Посылку, которая весила менее 100 граммов, обнаружили в общем мешке - среди других 229 посылок.

Фото: iStock
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По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, на поверхности этой посылки зафиксировали наличие гамма-излучения, уровень которого составил свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см2 в минуту.

Предположительно, внутри находился металлический элемент цилиндрической формы. В сопроводительных документах было указано, что он относится к газобаллонному оборудованию.

После оценки специалистов Роспотребнадзора по Приморскому краю было решено запретить ввоз посылки на территорию Евразийского экономического союза.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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