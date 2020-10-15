После каникул школьники Ульяновской области выходят на учебу в очном формате

Учащиеся ульяновских школ не станут уходить после окончания каникул на "дистанционку", о чем сообщил ульяновский губернатор Сергей Морозов.

"Мы не будем переходить на дистанционное образование после каникул, а вернемся к очной форме обучения. За две недели каникул нам удалось снизить процент заболевших детей ОРВИ и гриппом практически на 67%. Но при этом мы должны усилить меры безопасности и защитить наших детей. Кроме того, нужно обратить особое внимание на учителей старше 65 лет и педагогов, имеющих хронические заболевания. Мы должны организовать их переход в дистанционный режим работы", - сказал Сергей Морозов сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, его слова приводит пресс-служба областного правительства.