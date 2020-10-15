Резидент ТОСЭР организует в Тольятти более двух тысяч новых рабочих мест

15 октября министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил строящееся предприятие по производству инновационных металлических дверей, где в апреле 2021 года запускается процесс промышленного производства продукции. Набор персонала уже начался.

Дмитрия Богданова сопровождали Марина Павлова, управляющий менеджер компании Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель", Александр Лаптев, генеральный директор ООО "Феррони Тольятти" и Олег Князьков, директор по экономике и финансам.

ООО "Феррони Тольятти", действующий резидент ТОСЭР "Тольятти", инвестирует в проект более 4,4 миллиарда рублей менее чем за год и организует крупнейший в России завод, производящий входные металлические двери и комплектующие к ним. Главным учредителем и инвестором компании-резидента выступает Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель", производящая и продающая входные металлические двери в России, крупнейший экспортер своей продукции.

Во время осмотра нового тольяттинского завода, Дмитрий Богданов посетил будущие производственные корпуса и хозяйственные помещения. В беседе с инвесторами были обговорены условия, в которых будут трудиться жители моногорода и дополнительные меры поддержки для успешной реализации проекта. Отметим, в Самарской области полное сопровождение инвестпроектов в режиме "одного окна" оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

Новое предприятие в Тольятти базируется в бывшем здании завода "АвтоВАЗагрегат". Сейчас там идет модернизация и капитальный ремонт основных и вспомогательных подразделений для необходимых производственных процессов.

- Для трудоустройства жители Тольятти и Самарской области могут обратиться в нашу компанию и направлять резюме на электронный адрес или позвонить в отдел кадров - заявила Марина Павлова.

- Правительство региона приложило максимум усилий для того, чтобы инвесторы выбрали именно Самарскую область для реализации этого проекта, - отметил Дмитрий Богданов. - Почти 2000 новых высокооплачиваемых рабочих мест несомненно минимизируют сложности на рынке труда, вызванные непростой экономической ситуацией. Сегодня мы увидели, что все подготовительные работы идут в соответствии с ранее согласованным графиком. В настоящее время мы взаимодействуем с инвестором по вопросам запуска теплогенераторов для своевременного пуска оборудования в зимний период.

Справка "РГ"

Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель" производит входные металлические дери и продает их на территории России и стран СНГ. За 14 лет существования компания произвела и реализовала более 11 миллионов дверей. Открыты 19 филиалов в крупнейших городах от Сахалина до Калининграда. Экспортные поставки осуществляются более чем в 20 стран мира. Жители Самарской области могут отправлять свое резюме на электронную почту pushkareva.na@ferroni-doors.ru или позвонить в отдел подбора персонала по телефону 8 (917)-07-00-972.