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Рубрика: Власть

Резидент ТОСЭР организует в Тольятти более двух тысяч новых рабочих мест

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
15 октября министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил строящееся предприятие по производству инновационных металлических дверей, где в апреле 2021 года запускается процесс промышленного производства продукции. Набор персонала уже начался.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Дмитрия Богданова сопровождали Марина Павлова, управляющий менеджер компании Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель", Александр Лаптев, генеральный директор ООО "Феррони Тольятти" и Олег Князьков, директор по экономике и финансам.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре презентовали идеи по развитию экономики

ООО "Феррони Тольятти", действующий резидент ТОСЭР "Тольятти", инвестирует в проект более 4,4 миллиарда рублей менее чем за год и организует крупнейший в России завод, производящий входные металлические двери и комплектующие к ним. Главным учредителем и инвестором компании-резидента выступает Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель", производящая и продающая входные металлические двери в России, крупнейший экспортер своей продукции.

Во время осмотра нового тольяттинского завода, Дмитрий Богданов посетил будущие производственные корпуса и хозяйственные помещения. В беседе с инвесторами были обговорены условия, в которых будут трудиться жители моногорода и дополнительные меры поддержки для успешной реализации проекта. Отметим, в Самарской области полное сопровождение инвестпроектов в режиме "одного окна" оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
В Самарской области создана диверсифицированная и инновационная экономика

Новое предприятие в Тольятти базируется в бывшем здании завода "АвтоВАЗагрегат". Сейчас там идет модернизация и капитальный ремонт основных и вспомогательных подразделений для необходимых производственных процессов.

- Для трудоустройства жители Тольятти и Самарской области могут обратиться в нашу компанию и направлять резюме на электронный адрес или позвонить в отдел кадров - заявила Марина Павлова.

- Правительство региона приложило максимум усилий для того, чтобы инвесторы выбрали именно Самарскую область для реализации этого проекта, - отметил Дмитрий Богданов. - Почти 2000 новых высокооплачиваемых рабочих мест несомненно минимизируют сложности на рынке труда, вызванные непростой экономической ситуацией. Сегодня мы увидели, что все подготовительные работы идут в соответствии с ранее согласованным графиком. В настоящее время мы взаимодействуем с инвестором по вопросам запуска теплогенераторов для своевременного пуска оборудования в зимний период.

Справка "РГ"

Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель" производит входные металлические дери и продает их на территории России и стран СНГ. За 14 лет существования компания произвела и реализовала более 11 миллионов дверей. Открыты 19 филиалов в крупнейших городах от Сахалина до Калининграда. Экспортные поставки осуществляются более чем в 20 стран мира. Жители Самарской области могут отправлять свое резюме на электронную почту pushkareva.na@ferroni-doors.ru или позвонить в отдел подбора персонала по телефону 8 (917)-07-00-972.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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