Самарская область соберет рекордный урожай зерновых

По состоянию на 14 октября в регионе обмолочено 1058 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур или 94 процентов от посевных площадей. Прогноз валового сбора на этот год - 2,8 миллиона тонн зерна в чистом весе.

Такого урожая Самарская область не получала с 1990 года. Этого будет достаточно, чтобы полностью обеспечить губернию мукой, семенами и фуражом, а также осуществлять экспортные поставки.

Эти данные были озвучены на расширенном совещании, которое губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел с представителями крупнейших предприятий аграрного сектора, муниципалитетов, профильного министерства и научного сообщества. Участники в онлайн режиме обсудили предварительные итоги уборочной кампании 2020 года и планы развития отрасли на перспективу.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поздравил аграриев с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он особо подчеркнул, что аграрная отрасль - одна из немногих, которая в период пандемии не прерывала работу ни на один день.

- Сельское хозяйство - важнейшая часть экономики Самарской области. Благодаря упорному, самоотверженному труду наших аграриев, государственной поддержке отрасли, региональный АПК в последние годы демонстрирует очень хорошую динамику. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную эпидемиологической обстановкой и некоторыми ограничениями, непростые погодные условия, аграрии собрали достойный урожай, который близок к рекордным значениям, - констатировал Дмитрий Азаров.

В первом полугодии было произведено продукции на общую сумму в 7,9 миллиарда рублей, что на 5,3 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая посевная площадь в этом году составила 2130 тысяч гектаров. При этом клин зерновых и зернобобовых культур вырос на 45 тысяч гектар и составил 1149 тысяч.

Уже сейчас намолочено более 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 26,5 центнеров с гектара. В 2019 среднем было намолочено 16,7 центнеров с гектара.

- Такой результат стал возможным, благодаря внедрению передовых технологий и достижений современной агрономической науки в производство. Большое внимание уделялось также приобретению высокопроизводительной техники, оказанию широкого спектра мер государственной поддержки, а также созданию комфортных условий для жизни и работы на селе. И эта синергия придала дополнительный импульс реализации национальных проектов, - отметил Дмитрий Азаров.

Прирост показателей достигнут и в животноводстве: за 8 месяцев 2020 года объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличился на 4,4 процента к аналогичному периоду 2019-го и составил 91,6 тысяч тонн. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился на 3,2 процента и составил 321,1 тысяч тонн.

Выступая на совещании, Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что, несмотря на успехи в сельском хозяйстве, еще есть аспекты, над которыми предстоит работать. Так одна из ключевых целей, которую ставит перед регионами федеральный центр, - это увеличение плодородия почв. Эффективный метод достижения данной цели - внесение минеральных удобрений в почву. Крупные агрохолдинги активно занимаются "подкормкой" земель, в результате чего получают хорошие урожаи, а вот крестьянско-фермерские хозяйства не столь активно применяют дополнительные меры по улучшению плодородия почв.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Хороший урожай, прирост показателей в животноводстве, увеличение объемов производимой продукции - это не только улучшение экономики. Это и обеспечение продовольственной безопасности Самарской области и России в целом. В реалиях сегодняшнего дня, когда по различным причинам то тут, то там возникают трудности в осуществлении экспорта и импорта, это крайне важная задача. Вместе с тем мы выполняем и даже перевыполняем задачи по экспорту. Плановый показатель по АПК нашего региона на текущий год составляет 223 миллионов долларов США. А по оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт сельхозпродукции в нашем регионе уже за девять месяцев превысил 257,2 миллионов долларов США.