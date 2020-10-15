Самарская область соберет рекордный урожай зерновых

Новости

Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
К 10-летию отряда "ЛизаАлерт" выйдет новая серия проекта "Найден_жив" 11:55
Лукашенко: Ситуация в Беларуси осложнена извне 11:54
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Социальные работники рассказали о необычных заявках на горячую линию 11:40
Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов 11:37
На Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19 врачам 11:36
Объявлена дата выхода анимационного фильма Disney и Pixar "Душа" 11:25
Toyota Fortuner получил более мощный дизельный мотор. Названы цены 11:24
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 29% 11:20
В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии 11:20
Стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты 11:17
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха 11:13
На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров 11:07
Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане 11:03
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта 10:59
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 10:48
Сериал "Декстер" реанимируют 10:38
В Карелии проверят источники загрязнения акватории Ведлозера 10:33
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26
В Подмосковье мужчина убил школьницу в парке 10:02
Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушение самоизоляции 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 10:46
Рубрика: Экономика

Самарская область соберет рекордный урожай зерновых

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
По состоянию на 14 октября в регионе обмолочено 1058 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур или 94 процентов от посевных площадей. Прогноз валового сбора на этот год - 2,8 миллиона тонн зерна в чистом весе.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Такого урожая Самарская область не получала с 1990 года. Этого будет достаточно, чтобы полностью обеспечить губернию мукой, семенами и фуражом, а также осуществлять экспортные поставки.

Эти данные были озвучены на расширенном совещании, которое губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел с представителями крупнейших предприятий аграрного сектора, муниципалитетов, профильного министерства и научного сообщества. Участники в онлайн режиме обсудили предварительные итоги уборочной кампании 2020 года и планы развития отрасли на перспективу.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область - абсолютный лидер среди регионов РФ по развитию ГЧП

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поздравил аграриев с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он особо подчеркнул, что аграрная отрасль - одна из немногих, которая в период пандемии не прерывала работу ни на один день.

- Сельское хозяйство - важнейшая часть экономики Самарской области. Благодаря упорному, самоотверженному труду наших аграриев, государственной поддержке отрасли, региональный АПК в последние годы демонстрирует очень хорошую динамику. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную эпидемиологической обстановкой и некоторыми ограничениями, непростые погодные условия, аграрии собрали достойный урожай, который близок к рекордным значениям, - констатировал Дмитрий Азаров.

В первом полугодии было произведено продукции на общую сумму в 7,9 миллиарда рублей, что на 5,3 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая посевная площадь в этом году составила 2130 тысяч гектаров. При этом клин зерновых и зернобобовых культур вырос на 45 тысяч гектар и составил 1149 тысяч.

Уже сейчас намолочено более 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 26,5 центнеров с гектара. В 2019 среднем было намолочено 16,7 центнеров с гектара.

- Такой результат стал возможным, благодаря внедрению передовых технологий и достижений современной агрономической науки в производство. Большое внимание уделялось также приобретению высокопроизводительной техники, оказанию широкого спектра мер государственной поддержки, а также созданию комфортных условий для жизни и работы на селе. И эта синергия придала дополнительный импульс реализации национальных проектов, - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Более 36 тысяч жителей Самарской области написали "Диктант Победы"

Прирост показателей достигнут и в животноводстве: за 8 месяцев 2020 года объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличился на 4,4 процента к аналогичному периоду 2019-го и составил 91,6 тысяч тонн. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился на 3,2 процента и составил 321,1 тысяч тонн.

Выступая на совещании, Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что, несмотря на успехи в сельском хозяйстве, еще есть аспекты, над которыми предстоит работать. Так одна из ключевых целей, которую ставит перед регионами федеральный центр, - это увеличение плодородия почв. Эффективный метод достижения данной цели - внесение минеральных удобрений в почву. Крупные агрохолдинги активно занимаются "подкормкой" земель, в результате чего получают хорошие урожаи, а вот крестьянско-фермерские хозяйства не столь активно применяют дополнительные меры по улучшению плодородия почв.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Хороший урожай, прирост показателей в животноводстве, увеличение объемов производимой продукции - это не только улучшение экономики. Это и обеспечение продовольственной безопасности Самарской области и России в целом. В реалиях сегодняшнего дня, когда по различным причинам то тут, то там возникают трудности в осуществлении экспорта и импорта, это крайне важная задача. Вместе с тем мы выполняем и даже перевыполняем задачи по экспорту. Плановый показатель по АПК нашего региона на текущий год составляет 223 миллионов долларов США. А по оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт сельхозпродукции в нашем регионе уже за девять месяцев превысил 257,2 миллионов долларов США.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис