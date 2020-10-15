В Башкирии главу района обвиняют в хищении 26 миллионов рублей

Глава Кугарчинского района, главный бухгалтер государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия (ГУСП) "Тавакан" и 55-летний предприниматель предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Следствие считает, что в период с декабря 2014 по апрель 2016 года, когда глава администрации района возглавлял ГУСП "Тавакан", он сговорился с главным бухгалтером организации и индивидуальным предпринимателем и заключил с последним мнимые сделки о поставке и установке оборудования в товарно-молочной ферме сельхозпредприятия. В итоге более 26 миллионов рублей в счет оплаты по этим договорам были переведены на счет предпринимателя.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, после этого директор предприятия вместе с главбухом представил заведомо ложные сведения о покупке этого оборудования в Министерство сельского хозяйства республики. На основании этих документов предприятию выдали субсидию на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Тогда как в действительности, все оборудование ферма получила от Фонда социально-экономического развития Кугарчинского района еще в 2014 году.

Обвиняемые своей вины не признают. Но для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и ООО "Тавакан" следователи наложили арест.

Региональный следком по результатам расследования этого уголовного дела также внес представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в адрес минсельхоз республики и предложил внести ряд изменений в организационно-распорядительные документы для усиления контроля за процедурой выдачи субсидий.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства РБ подало в суд исковое заявление о взыскании суммы незаконно полученной субсидии с ООО "Тавакан".

Рассматривать уголовное дело будет Советский районный суд Уфы.