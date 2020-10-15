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15.10.2020 18:06
Рубрика: Власть

В Пензенской области снизят стоимость патента для самозанятых

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В регионе обсудили меры поддержки малого бизнеса и специальный налоговый режим для самозанятых.

Соответствующие вопросы прозвучали в четверг на заседании правительства Пензенской области, которое провел исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов в режиме видеоконференции.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Как стало известно, разрабатываются поправки в региональный закон "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области". Законопроект предусматривает уменьшение потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по некоторым видам экономической деятельности, в частности розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной и нестационарной торговой сети, а также услуги общественного питания. В случае принятия данного закона стоимость патента для предпринимателей будет существенно снижена.

- Для самозанятых граждан предусмотрены стимулирующие меры. В частности, для вновь зарегистрированных получателей патента действует стартовый налоговый капитал в размере десяти тысяч рублей. Помимо этого, все самозанятые в этом году получат дополнительный капитал в размере одного минимального размера оплаты труда, то есть 12 130 рублей. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов. Самозанятые также смогут воспользоваться консультационными и образовательными услугами Фонда поддержки предпринимательства, - пояснил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Учитывая поступающие обращения со стороны бизнеса, региональные власти обсудили возможность отмены специального режима налогообложения "Единый налог на вмененный доход" и перехода субъектов предпринимательства на другие системы налогообложения. В 2020 году были максимально снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей: с шести до одного процента по объекту налогообложения "доходы" и с 15 до пяти процентов по объекту налогообложения "доходы минус расходы". В настоящее время прорабатывается вопрос продления действия этих льгот.

Кроме того, в Пензенской области до 2024 года продлено действие нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, при применении упрощенной и патентной систем налогообложения.

Также на совещании обсуждались меры по легализации неформальной занятости населения. Ситуация на региональном рынке труда стабилизируется. В октябре закончились выплаты безработным, принятые во время самоизоляции. Именно с ними специалисты связывают рост официальной безработицы в регионах.

- На начало года на учете в службе занятости Пензенской области состояли 5300 жителей, во время самоизоляции их число выросло до 34,5 тысяч человек, - рассказал врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. - Сейчас прироста безработных нет. Все выплаты, которые полагались безработным гражданам, выданы в полном объеме. Главной задачей остается трудоустройство выявленных безработных.

С начала года в регионе уже трудоустроены 20 тысяч человек. Еще около тысячи были направлены на общественные и сезонные работы. На сегодня в банке данных имеются 16 тысяч вакансий.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Более 300 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, бесплатно прошли профобучение. Оно проводилось по востребованным на рынке труда профессиям, среди них бухгалтер, портной, специалист в сфере закупок, специалист по маникюру, продавец, кассир, медсестра. На эти цели из федерального бюджета регион в рамках нацпроекта получил около 13 миллионов рублей.

Чтобы выявленные безработные вновь не ушли в теневую занятость, в регионе внедрили систему межведомственного электронного взаимодействия. Она позволяет муниципалитетам самостоятельно проводить сверку данных по факту трудоустройства работников с Пенсионным фондом РФ и удаленно проверять работодателей.

Контакт

В Пензенской области работает прямая линия по трудоустройству, мерам социальной поддержки и предоставлению госуслуг в сфере занятости: 8-800-201-60-86.

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