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15.10.2020 13:01
Рубрика: Власть

В Самаре презентовали идеи по развитию экономики

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов принял участие в презентации проектов, идей и практик экономического блока регионального этапа Всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени".
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Региональная презентационная сессия состоялась на площадке "Точки кипения" Самарского государственного экономического университета.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
В Самарской области создана диверсифицированная и инновационная экономика

Форум проводится Агентством стратегических инициатив совместно с Фондом "Росконгресс" для формирования содружества инициативных людей, консолидации сотни сильных идей, способных перезагрузить экономику.

Представить свою идею мог любой житель Самарской области - сбор заявок продолжался до 10 сентября. Всего от региона было заявлено 862 идеи - по их количеству Самарская область заняла второе место в России (после Москвы, где было заявлено 1940 идей) и первое в ПФО.

Некоторые идеи отобрали специалисты АСИ - сейчас по ним проводятся акселерационные мероприятия и, возможно, они попадут в финал, который пройдет в ноябре, в Сочи.

Для того чтобы и другие интересные и актуальные идеи не остались без внимания, было решено провести региональный этап, который разделили на три блока: социальный, экономический и инфраструктурно-технологический. В экономический блок вошли два направления: "Новые идеи для бизнеса" и "Современная экономика". Из 158 поданных идей для презентационной сессии было отобрано 18 проектов. Среди авторов - преподаватели и студенты ВУЗов, сотрудники региональных предприятий, руководители компаний и представители органов власти.

Инициативные жители региона предложили идеи в самых разных направлениях: туризма, информационных технологий, образования, сельского хозяйства, культуры и др. На презентации обсудили такие проекты, как детский сад выходного дня "Эврика", выращивание лекарственных растений на территории национального парка "Самарская Лука", внедрение технологии переработки иловых осадков из очистных сооружений коммунальных стоков.

- Президентом нашей страны поставлена задача перед Агентством стратегических инициатив, перед главами регионов выявлять точки роста, активных людей, которые способны генерировать проекты, способны их реализовывать, чтобы оказать им максимальное содействие в этой работе, - отметил Дмитрий Богданов.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Открыта регистрация на VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020 в Самаре

Сразу несколько заявленных проектов призваны развить внутренний туризм. Одним из них стала идея развития туристического маршрута "Жигулевская кругосветка".

- Мы хотим сделать из "Жигулевской кругосветки" маршрут, который будет интересен не только жителям региона, но и гостям из других субъектов, из других стран. Это единственный в мире водный маршрут, где, при движении вниз по течению, можно прийти в ту же точку, - рассказал директор по развитию ООО "Открытие Волги" Вадим Шеффер. - Сейчас мы хотим обновить свои суда, для этих целей нам нужен инвестор", - добавил он.

Дмитрий Богданов посоветовал начать с составления бизнес-плана.

- Для этого просто зайдите на портал Mybiz63.ru, оставьте заявку, и мы поможем вам грамотно упаковать эту идею в проект. Не упускайте существующие возможности, - заметил министр.

По итогам презентации эксперты отберут ТОП-3 идей по каждому направлению, которые в виде дорожных карт будут представлены руководству региона для реализации на территории Самарской области. Отметим, в Самарской области поддержку бизнесу на всех этапах развития проектов в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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