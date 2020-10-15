Жители Пензенской области смогут получить цифровые сертификаты

В четверг стартовал прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным при удаленной работе, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ". В пилотном проекте участвуют 48 регионов России, в том числе Пензенская область.

Как рассказали в региональном правительстве, чтобы стать участником проекта, достаточно подать заявку на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО "Цифровая экономика".

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по результатам которого слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России смогут получить дополнительное образование по одному из 22 сквозных направлений. Среди них искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, дизайн и другие востребованные специальности.

- Цифровая экономика - это не только про программирование, это про меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря и от архитектора до психолога, - говорит управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. - Рутинная работа повсеместно автоматизируется. Люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Один раз в жизни закончить вуз или колледж уже недостаточно, квалификацию необходимо повышать всю жизнь. Персональный цифровой сертификат - это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в своей отрасли, развить карьеру, но и сменить профессию, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов в Татарстане, Башкирии, Калинградской области и Сибири.

Обучение продлится с 1 по 25 ноября. Курсы будут рассчитаны для пользователей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки. Пройти бесплатное обучение по программам цифровой экономики в 2020 году смогут 33 тысячи человек. Стоимость обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".

До 2024 года цифровые сертификаты смогут получить миллион человек. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили пять тысяч жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также республики Саха (Якутия).

Справка "РГ"

Персональные цифровые сертификаты - это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. По разным оценкам сегодня от 30 до 100 миллионов россиян недостаточно квалифицированы, чтобы выполнять свою работу. Из-за этого экономика ежегодно теряет триллионы рублей. Проблема растущего кадрового разрыва, так называемой "кадровой ямы", является сегодня одним из ключевых пунктов повестки дня на рынке труда.