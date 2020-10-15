Глава Следственного комитета провел прием граждан. Из-за эпидемиологической обстановки - в режиме видео-конференц-связи. Обычно на прием приглашаются руководители некоторых подразделений центрального аппарата и обязательно руководители и сотрудники территориальных управлений. Те, в чьем производстве находятся уголовные дела, о которых заявили граждане, когда записывались на прием.

Посторонних, в том числе журналистов, на это мероприятие не приглашают, поэтому о чем люди говорили с Александром Бастрыкиным корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Гражданка из Новосибирской области обратилась к главе СК России со своим горем - у нее погиб сын 1990 года рождения. Его тело было обнаружено в квартире в августе 2018 года. Заявительницу поддержала и бабушка погибшего. Женщины посетовали, что местными следователями с самого начала отрабатывалась только версия суицида, в которую близкие погибшего не верят. Правда, потом уголовное дело об убийстве все же было возбуждено, но быстро прекращено. Александр Бастрыкин выслушал мать и бабушку, а потом резко раскритиковал работу новосибирских подчиненных, назначив по ним служебную проверку. Уголовное дело в настоящее время возобновлено, по поручению главы ведомства оно будет передано в центральный аппарат.

Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата подключиться к расследованию и потребовал от руководства СУ СК России по Новосибирской области представить в течение дня подробный доклад по этому уголовному делу.

Жительница Москвы пожаловалась на волокиту по уголовному делу о гибели ее отчима. В августе 2018 года на стоянке ГТС Кунцево-2 во время плановых работ по замене задних колес контейнерного перегружателя произошел взрыв колеса. Из-за этого слесарь получил травму головы, от которой скончался. По заключению технической экспертизы, человек погиб из-за нарушений правил охраны труда и технологического процесса. Но падчерица погибшего сказала, что региональные следователи не обратили на это внимание и посчитали, что виноват сам погибший. Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад по этому делу и потребовал проверить все версии случившегося.

Глава СК раскритиковал работу новосибирских следователей, назначив служебную проверку

Родственники погибшей в Пензенской области женщины пожаловались на то, что нет результатов расследования убийства. Тело 33-летней женщины было обнаружено в ее доме в июне 2018 года с рублеными ранами головы. Тревогу у родных вызвало то, что погибшая не выходила на связь. По словам заявителей, отсутствовали личные вещи погибшей. Также они уверяют, что дом пытались поджечь. Сестра и мать погибшей пожаловались, что до сих пор следствием не установлен подозреваемый в ее убийстве. Дело то идет, то его прекращают. Родственники убитой женщины попросили Александра Бастрыкина забрать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Глава СК России остался недоволен работой региональных следователей и криминалистов, отметив ее неполноту. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.