Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов

Управляющего директора золотодобывающего предприятия "Прииск "Дражный" в Красноярском крае подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов.

Выявлены факты незаконного хранения и реализации золота на сумму более 340 млн рублей. При обысках было обнаружено 25 килограммов шлихового золота стоимостью 76,3 миллиона рублей, сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Установлено, что в январе-феврале 2020 года на прииске было незаконно добыто и продано более 56 килограммов золота на сумму в 269 миллиона рублей. На технику предприятия на сумму около 400 миллионов рублей наложен арест.

Кроме того, директору прииска предъявлены обвинения в нанесении ущерба окружающей среде. По версии следствия, в 2018-2019 годах предприятие вело добычу золота в Северо-Енисейском районе края, где из-за строительства заградительных сооружений пострадали нерестилища хариуса, гольца и ельца. Установлена, что все работы прводились без прохождения экспертиз и оформления необходимых документов. Ущерб экосистеме территории превышает 70 миллионов рублей.