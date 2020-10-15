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Длинная дистанция

Текст: Светлана Белова (заместитель главного редактора журнала CRN/RE)
Российская газета - Экономика Сибири № 233(8287)
Из-за пандемии люди во всем мире оказались в новых для них обстоятельствах, и им пришлось очень быстро перестраиваться, учиться жить по другим правилам, работать удаленно. То, что еще год назад считалось неприемлемым, становится нормой.

Что же произошло на рынке информационных технологий? В конце марта - начале апреля был настоящий бум на компьютерную и офисную технику, причем прежде всего на подержанную. В комиссионках и ломбардах скупили все ноутбуки, стационарные компьютеры, простейшие видеокамеры для видеоконференций, системы организации защищенных VPN-каналов, смартфоны. В городах на асфальте писали: "Куплю ноутбук в любом состоянии". Дистрибьюторы отмечают прирост продаж от 70 до 180 процентов в разных категориях товаров.

Фото: Татьяна Кравченко
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В течение полумесяца огромное количество новых удаленных элементов влилось в корпоративные ИТ-структуры, для которых компании долго выстраивали систему безопасности. В результате проблема кибербезопасности сразу вышла на первое место на ИТ-рынке. Нас спасает только то, что хакеры тоже не были готовы к вынужденному буму удаленной работы. Баланс пока удается сохранять из-за того, что ресурсы обеих сторон оказались недостаточными для такого масштаба преобразований.

Требования к безопасности пришлось понизить, работодатели стали лояльнее к тому, на чем сотрудники работают и с кем делят устройство, которое раньше предназначалось только для корпоративных нужд. И вот уже в течение полугода специалисты пытаются латать дыры в системе безопасности, но это плохо удается. Поэтому основную массу удаленных компьютеров просто стали считать "взломанными" и стараются ограничить их доступ к корпоративной сети, что создает огромные проблемы как с кибербезопасностью, так и с перспективами развития этого направления.

Многие работодатели даже летом, когда заболеваемость шла на спад, не стали возвращать сотрудников в офисы, хотя раньше считали удаленный режим работы неприемлемым. По данным рекрутинговых агентств, сейчас около 32 процентов россиян работают на "удаленке" и в дальнейшем компании будут развивать такую практику, чтобы снизить расходы на содержание офисов.

Что же будет дальше? Опросы представителей малого и среднего бизнеса показали, что свыше половины компаний в весенний разгар пандемии не работали и оценивали свое состояние как кризисное. Для большинства вероятность сохранения бизнеса была ниже пятидесяти процентов. Нынешний кризис никто не мог предугадать. Изменилось все - экономика, политика, социальная, культурная и другие сферы.

Конечно, человечество уже не раз переживало эпидемии, войны, голод. Но по сравнению с ними нынешняя ситуация для экономики оказалась совершенно новой, потому что раньше не было такого уровня глобализации, такого масштабного взаимодействия между странами и людьми. И сейчас наблюдается разрушение связей и процесс деглобализации. Компании закрывают зарубежные офисы, меняют цепочки поставок, мир становится более фрагментированным, на смену мировой экономике идет региональная. Скорее всего, в ближайшее время у нас появится несколько регионов - центров поставок товаров и услуг.

Фото: Иван Егоров
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Второе следствие нынешнего кризиса - цифровизация. Пандемия стала катализатором этого процесса. То, о чем мы так долго говорили на протяжении последних лет, но на что нам не хватало ни времени, ни средств, ни сил, буквально за две недели стало реальностью. Сейчас мы постепенно вырабатываем привычки многое делать дистанционно. И эти привычки приживаются во всех сферах жизни. Влияние нынешнего кризиса гораздо более масштабное и длительное, чем у предыдущих. При этом он ускорил процессы, которые шли уже много лет.

Конечно, после того как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, люди по-прежнему будут путешествовать, общаться, ходить на концерты и в спортивные залы. Социальное взаимодействие никуда не денется, а вот общественные институты точно изменятся. Мы долго говорили о дистанционном образовании, а перешли на него за несколько дней. Конечно, учителя и ученики этому не рады, но если бы не современные технологии, то обучения сейчас не было бы вообще. Но теперь система образования изменилась радикально: университеты могут приглашать преподавателей из разных стран, студенты могут слушать лекции из любой точки мира. Разумеется, школы и вузы не перейдут полностью на дистанционную систему, но онлайн-решения будут активно использовать.

Нынешний кризис уже изменил мир. Каким он станет - зависит от того, как мы будем бороться с пандемией, конкурируя и скрывая информацию друг от друга или объединив усилия. Израильский историк Юваль Харари приводит в пример чуму, которая в пятнадцатом веке выкосила население от Китая до Британии, хотя в то время не было самолетов и поездов. Поэтому, по его мнению, закрытие границ и изоляция не уберегут страны от эпидемии, а вот обмен информацией и сотрудничество поможет быстрее ее победить.

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