На Алтае начали проверку отравления детей в школьной столовой

- Жители села Зудилово Первомайского района сообщили одному из местных телеканалов, что несколько школьников получили пищевое отравление, пообедав в столовой, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В сюжете сельчане утверждают, что детей кормили просроченными продуктами.

По словам Рязанцевой, началась доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, действительно ли питание в школьной столовой было организовано ненадлежащим образом. Если факты, изложенные средствами массовой информации, подтвердятся, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Алтайского края также организовала проверку информации о наличии в Зудиловской школе просроченных продуктов. "Будет дана оценка действиям сотрудников школы, пищеблока и поставщика, снабжающего образовательную организацию продовольственной продукцией", - подчеркнули в ведомстве.