На Алтае возбудили дело о халатности при покупке жилья для сирот

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело о халатности чиновников, отвечающих за обеспечение детей-сирот положенным им жильем. Следователи будут выяснять, почему для сирот не закупают квартиры, хотя деньги на это выделены.

- В этом году в Алтайском крае на закупку квартир для детей-сирот, достигших совершеннолетия - а таких больше пяти тысяч человек, - должны направить 1,2 миллиарда рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Но пока из этой суммы потратили меньше 50 миллионов. Контракты заключены еще примерно на 300 миллионов рублей. До конца года надо успеть закупить жилье еще больше чем на 850 миллионов рублей, а времени осталось мало. При этом дети-сироты годами стоят в очереди на получение жилья и не могут реализовать свое право, даже имея на руках судебные решения.

По словам Людмилы Рязанцевой, ответственность за закупку жилья в регионе несут краевое "Региональное жилищное управление" и министерство строительства и ЖКХ Алтайского края.

В разъяснениях предоставленных следствию этими ведомствами указано, что проблемы с закупкой связаны с отсутствием на рынке подходящего под условия программы жилья. А также с заниженной стоимостью квадратного метра, установленной минстроем РФ для Алтайского края, - чуть больше 38 тысяч рублей, тогда как средняя рыночная стоимость жилой недвижимости в Барнауле уже превысила 46 рублей за квадратный метр.