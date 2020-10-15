Новая станция метро улучшит транспортную ситуацию в Новосибирске

Транспортная инфраструктура, которая создается к молодежному Чемпионату мира по хоккею, в дальнейшем будет востребована жителями города. Это и станция метрополитена "Спортивная", и подъездные пути к новой многофункциональной ледовой арене, и пешеходные переходы, и автомобильные развязки. Предполагается, что с вводом "Спортивной" нагрузка на станцию метро "Площадь Маркса" значительно уменьшится за счет перераспределения пассажирских потоков. На новой станции ожидают до 8-10 тысяч человек в сутки.

С ходом работ на важных транспортных объектах ознакомился мэр Анатолий Локоть. После чего глава города провел заседание городского штаба и высказал свои замечания. Прежде всего, они касаются культуры производства. Анатолий Локоть считает недопустимым разрытые дороги, строительную грязь, которая на колесах техники разносится по левому берегу. Мэр поручил подрядчикам до заморозков навести порядок на объектах.

- Жители города не должны испытывать неудобств в связи со строительством арены и транспортных развязок к ней. Мы строим важные объекты и должны гордиться тем, что это доверили нашему городу, - сказал Анатолий Локоть.

Специалисты доложили, что объекты возводятся по графику, а некоторые даже с опережением.

- Ударными темпами ведется строительство развязки и реконструкция площади Лыщинского. На сегодня выполнено 36 процентов объема работ. Эти работы надо выполнить максимально быстро. К сожалению, не все сразу удается, так как на территории пересекаются интересы нескольких инстанций. У строителей возникли проблемы с выносом коммуникаций из зоны уширения дорог - будут расширены дамба Октябрьского моста, створы улиц Немировича-Данченко, Блюхера и проспекта Карла Маркса. Надо решить вопросы с теплотрассами, кабельным хозяйством. По плану реконструкцию всего транспортного узла на площади им. Лыщинского планируется завершить в 2022 году. Общая протяженность участка - 1,6 километра, - сообщил Анатолий Локоть.

Стоимость работ на данном объекте составляет 1,1 миллиарда рублей. Здесь также будет выполнена реконструкция автомобильной дороги на дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади им. Лыщинского до пляжа "Наутилус", обустроена ливневая канализация протяженностью 370 погонных метров.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов отметил, что после реконструкции площадь имени Лыщинского станет крупной транспортной развязкой в городе, что позволит перенаправить потоки автомобильного транспорта и разгрузить напряженные участки, которые сейчас образуются в районе областной больницы и станции метро "Студенческая".

Фото: Татьяна Кравченко

- Это серьезный шаг в развитии всего левобережья, - подтвердил мэр. - Новые транспортные объекты повысят доступность таких быстро развивающихся территорий, как жилмассив Горский, "Панорама", Кировский район.

По словам начальника муниципального управления дорожного строительства Юрия Демина, работы на станции метро "Спортивная" ведутся по графику, возведение каркаса станции будет закончено в этом году. Состоялся конкурс на поставку эскалаторов. Это оборудование составляет большую часть финансовых затрат на строительство метро в следующем году. Поставка первой партии из трех эскалаторов ожидается уже в мае 2021 года. Всего на новой станции появятся двенадцать высокотехнологичных эскалаторов, которые будут работать на четырех выходах станции. Такими же оборудованы станции метро в Риме, Париже и других крупных европейских городах.

- На данный момент на строящейся станции метрополитена "Спортивная" завершаются работы по бетонированию стен и плит перекрытия. К концу года завершим работы по сооружению основных железобетонных конструкций, внутренних перегородок, перекрытий станции и наружных инженерных сетей. В декабре будет закрыт тепловой контур, подано отопление, что позволит приступить к внутренним работам - монтажу оборудования и внутренних инженерных сетей, - доложил главе города директор МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" Александр Мысик.

Главный архитектор города Александр Ложкин сообщил, что в ближайшее время будет окончательно выбрано дизайнерское решение фасадов новой станции. Они должны быть увязаны с фасадами ледовой арены. Однако от первоначальных планов сделать их стеклянными пришлось отказаться, так как это не допустимо по нормативам.

- Нельзя на станциях метрополитена делать стеклянные фасады. Поэтому принято решение, что фасады будут в металлических конструкциях. Это современное решение. Окончательно определимся с этим на этой неделе, - сказал Ложкин.

Срок сдачи "Спортивной" намечен на лето 2022 года. По словам технического директора компании-подрядчика "Градопроект" Андрея Половина, стоимость всего станционного комплекса составляет 2,7 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

Конкурс на поставку двенадцати эскалаторов для станции "Спортивная" выиграла московская компания, снизив стоимость контракта почти на 300 миллионов рублей - договор заключен на сумму 484 миллиона рублей вместо изначальных 760-ти. По данным пресс-центра мэрии, оборудование изготовит швейцарский концерн Schindler, который поставляет эскалаторы для метрополитенов крупнейших европейских городов. Срок службы таких подъемников - 50 лет.