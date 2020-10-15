Сельхозпроизводители Омской области все больше внимания уделяют техническим культурам, в том числе льну. В этом году регион стал лидером в стране по его посевным площадям, и местные земледельцы не прогадали.

За последнее десятилетие посевы льна в регионе увеличились в десять раз, а урожайность повысилась в полтора раза. Фото: Татьяна Кравченко

Масличный лен дает целую линейку продуктов (семена, масло, жмых, шрот) и пользуется спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В отличие от рапса, требующего до девяти обработок от вредителей за сезон, ему достаточно одной. Для уборки не нужна специальная техника. И к природным катаклизмам он относительно устойчив.

- Несмотря на засушливое лето, масличный лен в этом году дал средний урожай до девяти центнеров с гектара. Цена за тонну составила 32-35 тысяч рублей, вдвое дороже пшеницы, - сообщил корреспонденту "РГ" первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников. - Урожайность льна-долгунца в пересчете на волокно - на уровне прошлого года, то есть десять центнеров с гектара. Цена - 25-27 тысяч руб-лей за тонну. Так что льноводы в накладе не остались.

В 2020-м посевы масличного льна заняли 200 тысяч гектаров - в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Переработкой культуры в регионе занимаются пятнадцать предприятий, мощности которых позволяют осваивать 320 тысяч тонн сырья в год. Однако нередко заводы вынуждены простаивать из-за его дефицита.

- Площади посевов растут, но сырье составами везут за границу. В результате переработчики остаются не у дел. Неудивительно, что сейчас в России компаний, занимающихся производством растительного масла, несоизмеримо мало, - сообщил корреспонденту "РГ" директор завода "АгроТрейд" Олег Анофриков. - Проблема в том, что государство в равной мере стимулирует любой сельскохозяйственный экспорт, будь то сырье или готовая продукция. Отсюда и перекос. Стабильное развитие отечественной переработки станет возможным, если устранить такое "недоразумение".

По словам заводчан, готовая продукция на внешнем рынке пользуется не менее высоким спросом, чем сырье. С начала года производство льняного масла в Омской области выросло на 4,3 процента. Специалисты рассчитывают, что такая тенденция продолжится, а законы станут более лояльными к производителям конечного продукта.

Сейчас в регионе идет строительство комплекса по глубокой переработке масличных культур. Капиталовложения в проект составят 500 миллионов рублей. На полную мощность предприятие выйдет в декабре 2023 года.

В этом году регион стал лидером в стране и по посевным площадям льна-долгунца - 6 030 гектаров. За последнее десятилетие они увеличились в десять раз, а урожайность повысилась в полтора раза.

Действует пять линий по первичной переработке сырья, приобретено 166 единиц техники. В планах - создание регионального льноводческого селекционно-семеноводческого центра. А поскольку эту неприхотливую культуру можно выращивать и в северных зонах рискованного земледелия, то развитие данного сегмента имеет еще и социальную направленность.

Однако качество волокна далеко до идеала. Технологии - от выращивания до первичной обработки - необходимо совершенствовать, и в это сибирякам поможет опыт Беларуси, с которой омичи плотно взаимодействуют.

По мнению специалистов, развитие этого направления весьма перспективно. Льняное волокно - одно из главных сырьевых ресурсов текстильной промышленности России. Оно вдвое крепче хлопка, втрое крепче шерсти. Ассортимент изделий - от белья, одежды, до брезента и веревок. Из него можно делать сорбенты, целлюлозу для производства пороха, а также вату и перевязочные материалы.

В свое время Омская область возлагала на их производство большие надежды.

В Калачинске даже построили уникальный для страны ватный завод полного цикла мощностью 770 тонн в год.

Основанием для этого стала высокая оценка инновационной ваты ведущими российскими экспертами. В частности, ученые московского института хирургии имени Вишневского доказали, что льняные волокна, в сравнении с хлопком, обладают более высокими медико-биологическими и защитными свойствами. А материалы, изготовленные изо льна, имеют способность заживлять раны и при этом не вызывают аллергии. Ноу-хау рекомендовали к применению в лечебных учреждениях России, Казахстана и Беларуси.

Калачинцы выпустили опытную партию нового продукта. Однако вскоре производство стало буксовать. Из-за низкого качества местного сырья лен пришлось завозить издалека, а это ощутимо повлияло на цену. Льняная вата не смогла потес-нить более дешевый хлопок. Производство оказалось нерентабельным и сейчас "заморожено". Впрочем, специалисты не ставят на нем крест.

- Конечно, рынок становится жестче и требует конкурентоспособного продукта. К тому же в мире лен вытесняют заменители. И первостепенное значение имеют не только качество сырья, но и разумная логистика. Везти его через весь регион накладно. Выходом может стать создание предприятий первичной переработки рядом с полем. И мы планируем двигаться в данном направлении, тем более что инвесторы есть, - сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Олег Колесников.

Развитие льноводства в Омской области стимулируют субсидиями. В этом году производителям льна-долгунца в качестве несвязной погектарной поддержки выплатят 52 миллиона рублей (четырнадцать процентов из которых - средства региональной казны). Также предусмотрены бюджетные компенсации льноводам на покрытие части затрат на элитные семена и страхование.

Справка "РГ"

В 2019 году экспорт льна и льняной продукции из Омской области составил 85,4 тысячи тонн, или 33,8 миллиона долларов в стоимостном выражении. 80 процентов объема пришлось на КНР. В списке экспортеров также Казахстан, Монголия, Польша и Турция. В январе-июле 2020 года экспортировано 20,3 тысячи тонн на 8,4 миллиона долларов.