Патологоанатом показала, как подтверждают диагноз COVID-19

Число заболевших растет, и кривая на графиках региональных оперативных штабов бывает круче, чем в июне. Например, в Иркутской области летом на пике суточный прирост был 12-15 человек, сейчас - 25-30. Растет и смертность. Поэтому и усилены меры безопасности. А губернатор области обратился к населению с просьбой соблюдать масочный режим.

Однако все еще немало тех, кто считает COVID-19 выдумкой и не верит, что от него можно умереть. Чтобы скептики могли убедиться в обратном, корреспондент "Российской газеты" отправилась в Иркутское областное патологоанатомическое бюро.

Подделать заключение - невозможно

Людмила Гришина, главный патологоанатом Иркутской области, рассказывает, чем ковид отличается от гриппа. Фото: Евгений Козырев

По словам главного патологоанатома Иркутской области Людмилы Гришиной, они исследуют тела умерших от коронавируса или заболеваний, обострение которых он спровоцировал. Делается это для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Без вердикта патологоанатомов информация об умерших не уйдет в антиковидный оперштаб.

"Прежде чем приступить к клинико-морфологическому исследованию, врач тщательно изучает историю болезни: диагноз, посмертный эпикриз, результаты прижизненных исследований, анализы, - объясняет Людмила Петровна. - И только потом - вскрытие". Сам процесс мы не видели. Но биоматериалы нам показали. Сказать, что мы были в шоке - ничего не сказать. "Пылающая" трахея ярко-красного цвета, "резиновые" легкие… "Здесь в ковиде нет сомнения", - комментирует врач. Тем не менее, легкое взвешивают - эта процедура обязательна. Фиксируется значительное увеличение массы: при норме 350-400 граммов, легкое, пораженное коронавирусом, может весить до двух килограммов.

Все эти изменения происходят из-за того, что вирус поражает альвеолярный эпителий - характерную картину Людмила Гришина показала на фото, сделанном чрез микроскоп. Сами альвеолы изменены, просвет заполнен экссудатом (жидкостью, которая выделяется из мелких кровеносных сосудов при воспалении). Эти нарушения приводят к кислородному голоданию и острому респираторному дистресс-синдрому (тяжелое проявление дыхательной недостаточности), на фоне которого развивается полиорганная недостаточность (нарушение функционирования). Ведь ни сердце, ни мозг, ни печень, ни почки не могут нормально работать, если не получают достаточно кислорода.

"Еще для ковида характерно изменение гемостаза, - отмечает патологоанатом. - Возникают тромбозы сосудов, тромбоэмболия легочной артерии. Все это мы тоже видим".

Однако патологическая анатомия - наука, основанная на доказательствах. Чтобы подтвердить диагноз, проводятся гистологические исследования - изучение тончайших срезов тканей под микроскопом. Фрагменты тканей трахеи, легких, селезенки отправляются в вирусологическую лабораторию. И только когда вся информация будет собрана, умерший попадает в статистику Минздрава по ковиду.

Ассистент врача-патологоанатома, проводящего вскрытие, фиксирует на фото все действия и непосредственно пораженные органы. Поэтому утаить или фальсифицировать данные исследования в патологоанатомическом бюро невозможно. COVID-19 точно есть.

Берегите себя, люди!

Многие твердят: это просто грипп такой. Скажите, организм, пораженный вирусом гриппа, выглядит так же?

Людмила Гришина: От гриппа люди тоже умирают, но значительно реже. Там мы также наблюдаем респираторный дистресс-синдром, присоединение бактериальной флоры. Опираясь на свой почти 50-летний опыт патологоанатомической работы, скажу так: ковид - совершенно новая вирусная инфекция, еще не изученная в полной мере. Но уже сейчас ясно, что она гораздо опаснее гриппа.

Как вы передаете родственникам тело умершего от коронавирусной инфекции?

Людмила Гришина: Согласно протоколу, регулирующему наши дальнейшие действия в случае, если причиной смерти стала особо опасная инфекция. Обрабатываем стерилизующим раствором, помещаем в два пластиковых чехла. Гроб передается родственникам закрытым.

А себя как защищаете?

Людмила Гришина: Риск заразиться от умершего все равно есть, хоть он и не кашляет и не чихает. Патологоанатом надевает на вскрытие противочумный костюм, маску, респиратор, сапоги и тройные перчатки, в том числе особо прочные - которые невозможно случайно разрезать. Средства индивидуальной защиты у нас есть. Без них мы не будем работать.

Что бы вам хотелось сказать людям, которые ничего не боятся, никому не верят и плевать хотели на масочный режим?

Людмила Гришина: Все то же самое, что уже рассказала вам. А еще личное. Можно? Все думают, что патологоанатомы в силу своей профессии - циничные и черствые люди. Это не так. Очень больно, когда умирают люди, которые могли бы жить долго, воспитывать детей, баловать внуков.

А то, что умирают от ковида только очень пожилые и страдающие хроническими заболеваниями - заблуждение. Недавний случай: молодая женщина 28 лет, вернулась с отдыха в Крыму, а через 10 дней оказалась у нас… Жить бы да жить… Берегите себя, люди!

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