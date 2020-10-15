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Рубрика: Общество

Вокруг Байкала

Прошло первое заседание Правительственной комиссии по вопросам охраны озера
Текст: Анастасия Романова
В заседании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а также представители администрации президента, МЧС, МИДа, Минстроя, Минэкономразвития, Минздрава, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета, Росрыболовства, Росводресурсов, Росреестра и РАН.
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

- В рамках национального проекта "Экология" сохранение озера Байкал является приоритетной задачей. Со всеми участниками одноименного федерального проекта мы договорились, что результатом будет решение всех накопленных в отношении Байкала и Байкальской природной территории проблем - как нормативного характера, так и проблем, связанных с антропогенной нагрузкой на этот водный объект и прилегающие к нему территории, - отметила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Центральной темой повестки заседания стало обсуждение дополнительных мер по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ) при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Иркутская область готова к исполнению решений по развитию лесной отрасли

- Такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с центральной Россией должен быть экологичным. Общая задача - не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы, - отметила вице-премьер.

Напомним, что с ОАО "РЖД" достигнута договоренность о восстановлении лесного фонда в объеме, в пять раз превышающем нормативные требования, в случаях его вырубки.

Кроме того, особое внимание в ходе строительства или реконструкции объектов магистральной инфраструктуры Виктория Абрамченко поручила обратить внимание на необходимость регламентирования процесса обращения со строительными отходами и организации работы площадок временного накопления отходов.

Вице-премьер также подчеркнула, что необходим экологический аудит реализации проектов с привлечением российской науки, экологов и общественности. По итогам заседания вице-премьер поручила Минприроды России совместно с надзорными органами обеспечить природоохранный контроль на всех стадиях реализации инфраструктурного проекта.

В ходе заседания также обсуждались меры по обеспечению регулярного экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на всей Байкальской природной территории. Как отметила вице-премьер, любые системы мониторинга должны быть интегрированы в единую федеральную государственную систему экологического мониторинга состояния окружающей среды.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил значимость единой системы мониторинга и для региона.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Реконструкцию БАМа будут вести с учетом данных экологического мониторинга

- Более того, мы создаем свой некоммерческий фонд по сохранению озера Байкал, учредителем которого выступает Всероссийское общество охраны природы. Следующий год моим указом объявлен в Иркутской области годом Байкала. Мы готовим соответствующий план мероприятий, утверждаем его. Активное участие принимает и РЖД, мы продолжаем наше сотрудничество в части экологического мониторинга, контроля и аудита, - доложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе заседания также шла речь о реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов. Борьба с браконьерством с использованием современного оснащения органов рыбоохраны должна обеспечить создание устойчивой системы естественного воспроизводства и восстановления водных биоресурсов озера Байкал.

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с правительством Иркутской области и РАН дополнительно проработать вопрос развития аквакультуры в регионе.

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