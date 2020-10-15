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Рубрика: Общество

Томские ученые предложили превращать мусор в топливо для Арктики

Текст: Юрий Прокопьев

Пригодные для утилизации промышленные отходы, накопившихся в арктической и субарктической зонах России, можно переработать в топливо для ТЭЦ. К такому выводу пришли ученые Томского политехнического университета (ТПУ).

Фото: iStock
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Как сообщила ТАСС автор исследований, сотрудница Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Галина Няшина, ученые ТПУ изучили материалы, опубликованные в российских и зарубежных научных журналах в 2016-2019 годах. И подсчитали, что на территориях Крайнего Севера, Арктики, а также прилегающих регионов РФ накоплено более 64 тысяч тонн твердых бытовых отходов (бумага, опилки, строительные материалы, пластик и другие), а также 7 тысяч кубометров отходов от горюче-смазочных материалов. Их можно утилизировать и сделать компонентами топливных композитных материалов.

"Например, отмыть бочки из-под ГСМ и с использованием накопленных там фракций создать жидкие композитные топлива. Можно создавать топливо с добавлением пластика", - пояснила она.

По словам Галины Няшиной, существующие технологии позволяют получать из этих отходов как экологически чистое топливо на основе древесной стружки и опилок, так и высокоэнергетическое топливо на основе нефтепродуктов.

Полученные материалы могут стать энергоносителем для местных ТЭЦ. Это потребует создания в арктической зоне перерабатывающего предприятия, которое одновременно будет решать экологическую и энергетическую задачи.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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