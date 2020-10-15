В Красноярском крае погибли три пассажира врезавшегося в дерево авто

В Красноярском крае сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, унесшей жизни трех человек.

По предварительным данным, водитель "Жигулей", двигавшийся по трассе Заозерный - Новая Солянка, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в ГУ МВД по региону.

В результате столкновения три пассажира - 1971, 1985 и 2002 годов рождения - погибли на месте.

Водитель и еще один пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.