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Рубрика: Происшествия

В Кузбассе благодаря соцсетям задержали драгдилера

Текст: Нина Рузанова

Кемеровские полицейские, изучая публикации в интернете, обнаружили сведения о том, что в лесу рядом с одним из садовых обществ делают "закладки" с наркотиками. За местом установили наблюдение, и в результате сотрудникам управления по контролю за оборотом удалось задержать "закладчика" с весомым грузом.

Фото: iStock
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Как сообщили в региональном ГУ МВД, при себе драгдилер имел более двух килограммов синтетического наркотика. Кроме того, в его мобильном телефоне обнаружились координаты еще 16 тайников, откуда правоохранители извлекли еще 400 граммов мефедрона и почти 1100 таблеток амфетамина. Общий вес изъятого - 2,8 килограмма.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (максимальное наказание - пожизненное лишение свободы), фигурант заключен под стражу. По данным следствия, он был курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, получал крупные партии бесконтактным способом, фасовал их на мелкие и делал "закладки".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Борьба с наркотиками

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