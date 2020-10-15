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Рубрика: Общество

Хай-тек в любом режиме

В Кузбассе расширяют возможности для дополнительного образования школьников
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 233(8287)
В Кузбассе приступил к работе второй мобильный детский технопарк. Инфраструктура для допобразования и ускоренного развития школьников благодаря проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" продолжает пополняться новыми элементами.
Чтобы школьники могли уже сегод-ня решать научные и практические задачи, им на помощь приходят лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Чтобы школьники могли уже сегод-ня решать научные и практические задачи, им на помощь приходят лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Чтобы школьники могли уже сегод-ня решать научные и практические задачи, им на помощь приходят лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

"Кванториум-42" базируется на автомобиле КАМАЗ, который приобрели за 10,5 миллиона рублей, выделенных из региональной казны. А начинка, представляющая собой высокотехнологичное оборудование, в том числе для проектной деятельности, обошлась в 16,9 миллиона из средств областного и федерального бюджетов. В арсенале передвижного технопарка есть все, что требуется для обучения по четырем направлениям: технологии виртуальной и дополненной реальности, промышленный дизайн и робототехника, геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов, а также "Хай-тек".

Фото: Ольга Дмитренко
Как школы превращаются в крутые технопарки

Все это - в достатке в стационарных технопарках, работающих в Кемерове и Новокузнецке. Но когда речь идет о школьниках из сельской местности, то, как говорится, в столицы не наездишься. И обучение в режиме онлайн - тоже не вариант, если требуется, получив определенные знания, создать ту или иную вещь на 3D-принтере собственными руками. Эти возможности ребятам из малых городов и сел предоставляет первый детский мобильный технопарк, который начал работу в октябре 2019-го. Он курсирует по северу Кузбасса, задерживаясь в одном районе на две недели каждые три месяца. А в интервалах учащиеся вместе с наставниками реализуют командные проекты в дистанционном режиме.

И вот теперь тем же самым, причем совершенно бесплатно, начнут заниматься юные жители сел и деревень юга области. Пока же педагоги нового мобильного технопарка обучают детей из школы N2 Топкинского муниципального округа.

- Мобильные технопарки делают доступным дополнительное образование с использованием новейших технологий в отдаленных населенных пунктах. Благодаря "Кванториуму-42" ребята получат новые знания и практические навыки, которые, возможно, помогут им определиться с будущей профессией, - подчеркивает глава региона Сергей Цивилев.

Кроме того, кузбасские школьники, интересующиеся инновационными технологиями и методами исследований, смогут получать соответствующие знания и умения в Кемеровском госуниверситете. На его базе недавно открылся центр "Дом научной коллаборации" (ДНК) имени Петра Чихачева.

Сеть таких центров в стране призвана обеспечить среду для ускоренного развития детей и формирования у них нового типа мышления. Чтобы они могли уже сегодня решать научные и практические задачи. В помощь школьникам - ведущие ученые и лаборатории, оборудованные по последнему слову техники.

На оснащение кемеровского ДНК, названного в честь известного исследователя, географа и путешественника - первооткрывателя Кузбасского угольного бассейна, по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" израсходовано более одиннадцати миллионов бюджетных рублей. Сегодня в распоряжении учащихся - новенькие квадрокоптеры, 3D-принтеры, специальные шлемы, система трекинга, конструктор для робототехники, лазерный гравер, смартфоны, планшеты, компьютеры и так далее. Тонкости 3D-моделирования и работы на фрезерных станках по программам "Урок технологии" и "Урок биологии" начали постигать восьмиклассники и девятиклассники из 62-го городского лицея - под руководством и под контролем преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов.

Программы центра рассчитаны на школьников начиная с пятого и заканчивая одиннадцатым классом. Для пяти-девятиклассников открылся "Детский университет", а для самых старших - "Малая академия".

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- Их ждет знакомство с современными физическими и химическими методами исследований, а также с методами производства наноматериалов (скажем, с синтезом углеродных нанотрубок) и сферами их использования, - уточнил директор центра Андрей Порохнов. - А в итоге ребята подготовят научные или технические проекты. Какие именно реальные задачи они будут решать, говорить пока рано. Но у наших преподавателей, например, есть мысль создать виртуальный университетский музей археологии, этнографии и экологии Сибири. А если точнее, то помочь существующему музею идти в ногу со временем.

Самое популярное направление - "Виртуальная и дополненная реальность". На него подали заявки 135 ребят, но в списки слушателей попало меньше половины. В начале ноября организаторы проведут дополнительный набор. Всего же в ДНК пять образовательных программ (в том числе и направление для подготовки учителей "Педагог К-21"). Но для ребят, которые уже сейчас хотели бы использовать технические и интеллектуальные возможности центра для воплощения в жизнь собственных проектов, создаются научно-исследовательские группы.

Тематика образовательных курсов соответствует ключевым направлениям научной деятельности опорного вуза. А значит, детей со школьной скамьи не только станут знакомить с реальным современным исследовательским оборудованием, но и используют уже реализованные научные исследования в качестве образовательных кейсов. В то же время наставники очень надеются и ждут, что школьники сами нач-нут активно предлагать темы проектов, получая необходимые условия для их реализации. Возможно, это будут проекты на стыке самых разных дисциплин. А интересно рассказывать о них научат слушателей гуманитарного направления - научно-популярной журналистики.

Уже в следующем году центр ДНК откроется на базе Кузбасского технического госуниверситета, а в 2022-м - в Сибирском индустриальном университете Новокузнецка.

Прямая речь

Антон Зверев, научный руководитель Дома научной коллаборации имени Петра Чихачева:

- Пока у нас реализуются проекты школьников, начатые в рамках других профессионально-ориентирующих вузовских программ. Они посвящены синтезу наноструктурированных углеродных материалов из угольного сырья, анализу и моделированию очагов подземных возгораний угля по спутниковым снимкам, вопросам нанобезопасности территорий вблизи добычи и переработки угля, а также конструкторских задач в области робототехники. Основная наша цель - дать знания сверх школьной программы, шанс приобрести опыт самостоятельного и, главное, успешного научного и технического творчества. Мы попытались построить образовательные программы так, чтобы ребята познакомились с максимально возможным количеством актуальных инструментов, которые могут им понадобиться при выполнении того или иного проекта.

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