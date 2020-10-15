В четвертом по численности населения городе Алтайского края прямо в разгар отопительного сезона начали прокладывать новые сети системы теплоснабжения.

Новоалтайск - город-спутник краевой столицы Барнаула с населением около 74 тысяч человек. Он стал одним из пяти российских городов - пилотных участников федеральной программы "60 плюс" и сможет привлечь федеральное финансирование на модернизацию изношенной свыше шестидесяти процентов коммунальной инфраструктуры.

На первом этапе в 2020-2021 годах здесь планируют направить на обновление городской системы теплоснабжения около 300 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Предстоит полностью реконструировать котельную N 1, отапливающую пятую часть города, и заменить тепловые сети по ее контуру. Это одна из самых старых котельных Новоалтайска, износ оборудования и сетей здесь достигает 85 процентов. Проект ее реконструкции пока находится на экспертизе. А вот модернизация теплосетей уже началась: с 15 сентября подрядчик приступил к прокладке новой теплотрассы. До конца года коммунальщики должны уложить более 530 метров труб.

- Мы специально в этом году запланировали такие работы, которые можно вести в период отопительного сезона, - сообщил корреспонденту "РГ" министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. - Реализация самого проекта ведется с начала года, но много времени ушло на проектирование, проведение экспертиз и аукционов по выбору подрядчика. Федеральное финансирование было выделено только в начале октября в объеме 64 миллиона рублей на этот год. Средства пойдут на строительство новых сетей.

Старая котельная и сети продолжают работать в обычном режиме. К их реконструкции приступят только в следующем году, по окончании отопительного сезона. В минстрое региона отметили, что предстоит не только полностью перестроить котельную, но соединить ее с вновь проложенными теплосетями, построить и автоматизировать центральный тепловой пункт.

- Главная задача, которую мы решаем, участвуя в федеральной программе, - это снять зависимость теплоснабжения Новоалтайска от котельной РЖД, - подчеркнул Иван Гилев. - Проблема в том, что ведомственная теплотрасса проходит под железнодорожными путями, и в случае аварийной ситуации часть города может вообще остаться без отопления. К тому же ее владелец уже не раз изъявлял желание отказаться от теплоснабжения Новоалтайска.

По мнению главы города Сергея Еремеева, участие в федеральной программе позволит Новоалтайску комплексно решать проблему изношенных сетей. А также создаст благоприятные условия для развития города в ближайшее десятилетие. В частности, реконструкция и увеличение мощности котельной снимут трудности с подключением строящихся многоквартирных домов к системе теплоснабжения.

На втором этапе в 2021-2022 годах в Новоалтайске планируют реконструировать еще и канализационный коллектор. 116,4 километра сетей системы водоотведения изношено на 67 процентов и давно требует замены. Но пока неизвестно, во сколько обойдется модернизация канализационного хозяйства. Общий планируемый объем финансирования коммунальных проектов в Новоалтайске по программе "60 плюс" региональные власти не называют. Ведь реализация второго этапа будет зависеть от того, насколько оперативно и качественно справятся с первым.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Новые технологические решения снизят потери в коммунальных сетях. Уменьшатся расходы на штрафы за нарушение экологии, которые зачастую вынуждены платить органы местного самоуправления из-за износа коммунальной инфраструктуры. Ожидается, что проекты обновления коммунального хозяйства в рамках программы "60 плюс" должны окупиться в течение трех лет. Их успешная реализация позволит доказать, что вложение средств в ЖКХ экономически эффективно и может проходить на возвратной основе. В этом случае минстрой подготовит еще ряд проектов, которые получат федеральную поддержку.