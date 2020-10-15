В Сибири возбудили дело о гибели детей при пожаре

В СНТ "Елочка-2" Криводановского района Новосибирской области при разборе сгоревшей самодельной постройки, приспособленной для жилья, обнаружили тела трех детей - 2013, 2015 и 2017 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова, дети в момент пожара были одни, без присмотра родителей.

В ближайшее время по делу будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.