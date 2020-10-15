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15.10.2020 14:42
Рубрика: Власть

В Новосибирской области сохранили оказание медпомощи по всем профилям

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области сохранен баланс между оказанием помощи больным с COVID-19 и другим пациентам.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Как отметил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения региона Константин Хальзов, это удалось сделать, несмотря повышенную нагрузку в условиях сезонных заболеваний.

- Мы сохранили оказание неотложной помощи по всем профилям. Это один из важнейших приоритетов в деятельности регионального минздрава, - подчеркнул Константин Хальзов. - Не закрыт ни один стационар, который оказывает онкологическую помощь, сохранены все региональные сосудистые центры, онкогематологическая, стоматологическая службы, а также детское здравоохранение - ни один стационар не перепрофилирован.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Министр отметил, что приходится выстраивать сложный баланс, чтобы помощь оказывалась всем без исключения, кому она необходима.

Минздравом приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров - высвободившиеся специалисты усилят первичное звено здравоохранения. На работу в службу скорой медицинской помощи вышли ординаторы и студенты-медики старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, а пожилым гражданам придерживаться самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

В регионе проводятся рейды по соблюдению требований режима повышенной готовности - речь идет о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общественного питания. Граждане, не соблюдающие масочный режим, подвергнутся наказанию согласно законодательству.

Справка "РГ"

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия - по телефону 112.

Для граждан разработан специальный порядок обращения за медицинской помощью при симптомах вирусной инфекции.

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