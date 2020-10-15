В Приангарье арестовали поставщика поддельных масок на 40 млн рублей

В Иркутской области арестовали основного фигуранта "дела минздава" - предпринимателя из Ангарска, поставившего в три крупных медучреждения региона (станцию Скорой помощи, Областную больницу и Госпиталь ветеранов войн) медицинские маски на сумму около 40 млн рублей. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и обращении недоброкачественных медицинских изделий. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

В ходе проведения следственных установлено, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТа и условиям контракта.

Помимо основного фигуранта дела, к уголовной ответственности привлечены шесть человек, все они - предприниматели, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения.

Фигуранты уголовного дела сотрудничают со следствием, дают показания. Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, главному фигуранту по ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

У обвиняемых изъято дорогостоящее имущество, решается вопрос о наложении на него ареста.