В Ставрополе оштрафовали экс-зампреда правительства края

Бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом "РГ" сообщили в Ленинском районном суде Ставрополя

Женщине назначили штраф в 230 тысяч рублей, но после - на основании части пятой статьи 72 УК РФ "Исчисление сроков наказаний и зачет наказания" - сумму уменьшили до 200 тысяч рублей. Также осужденная не сможет два года занимать должности во властных структурах.

Ранее женщина обвинялась в превышении должностных полномочий. Как установил суд и следствие, она создала условия для своего супруга, который работал директором в Ставропольском колледже связи, неправомерно расходовать бюджетные средства в размере 2,6 миллиона рублей.