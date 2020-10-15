Проблема безработицы в целом по России обостряется, и в Карачаево-Черкесской Республике ее уровень достаточно высокий. Об этом заявил президент во время видеоконференции с главой региона Рашидом Темрезовым.

Владимир Путин отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства в республике, хоть и меньшими темпами, чем в среднем по стране. "И в то же время достаточно высокий уровень безработицы", - сказал он. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране", - подчеркнул президент и поинтересовался мнением собеседника о том, что можно и нужно сделать.

Темрезов считает, что решение - в создании и развитии реального сектора, новых высокотехнологичных рабочих мест. "Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйства", - уточнил он. "Мы подготовили порядка 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов, из которых уже многие в стадии реализации, многие на этапе завершения", - сообщил региональный лидер. Например, идет модернизация завода по производству гипсокартонных листов, сухих смесей. Один из перспективных проектов - строительство современного горно-обогатительного комбината.

"У нас большой потенциал в сфере туризма", - заявил докладчик. Очень популярным стал курорт Архыз, да и вообще турпоток в республике уже вырос на 20 процентов и составил 1,2 миллиона человек. С каждым годом все больше интереса к Архызу у частных инвесторов. В целом благодаря реализации проектов к 2023 году будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест, подытожил Темрезов.

Путин расспросил о мерах поддержки жителей. Собеседник рассказал, что помощь семьям с детьми стала весьма значимой в период пандемии - тем более что многодетных много. Коечный фонд сформирован с резервом, есть запас средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования. Развернуто три ПЦР-лаборатории, по числу исследований на 100 тысяч населения у республики третье место по стране. "Поэтому здесь мы полностью готовы", - заверил Темрезов и попросил содействия в строительстве инфекционной больницы.

Помощь семьям с детьми стала весьма значимой в период пандемии

Еще глава региона поблагодарил за строительство школ, детсадов, больниц, спорткомплексов и домов культуры. "Для нас реализация национальных проектов, конечно, это совершенно другое качество жизни населения", - отметил он. Президент спросил про места в детсадах. "Обеспеченность в дошкольных учреждениях местами для детей от трех до семи лет у нас 100 процентов, от нуля до трех - 81 процент", - сообщил глава региона. "Только в этом году мы вводим 13 яслей, и на следующий год у нас еще 11. И мы эту проблему в 2021 году снимаем", - заявил он.

Кстати

Президент поручил проверить качество питания в школах

Президент поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов с целью обеспечения качественного питания школьников начальных классов. Первый доклад нужно представить до 15 ноября, а затем - ежеквартально. Ответственной назначена глава ведомства Анна Попова. Полпредам президента в федеральных округах Владимир Путин поручил вести мониторинг обеспечения питания школьников - причем не только младшеклассников. Речь о тех детях, в отношении которых законом установлены меры поддержки. При этом следует обратить особое внимание на качество продуктов и сохранение объемов финансирования, предусмотренных в региональных бюджетах на эти цели. По этому вопросу глава государства указал подготовить доклад до 30 ноября, далее - также ежеквартально.