Новости

В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 21:10
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 21:07
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 21:01
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 20:48
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 20:37
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 20:35
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 20:31
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 20:21
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 20:20
В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию 20:10
Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин 19:37
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток 19:29
Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону 19:09
Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы 19:02
СК ищет свидетелей гибели россиянки в турецком аквапарке 18:49
ТЦ "Черемушки" закрыли за нарушение антиковидных мер 18:44
Спикер парламента Киргизии отказался от полномочий президента в пользу премьера 18:24
МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе 18:17
Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 17:42
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 17:31
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 17:30
Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма 17:30
Приморский дайвер снял трогательное видео с любопытной белухой 17:24
Захарова: Москва не оставит без ответа санкции ЕС 17:18
ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 20:46
Рубрика: Власть

Найти свое место

Владимир Путин отметил обострение проблемы безработицы
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Проблема безработицы в целом по России обостряется, и в Карачаево-Черкесской Республике ее уровень достаточно высокий. Об этом заявил президент во время видеоконференции с главой региона Рашидом Темрезовым.
Владимир Путин обсудил с Рашидом Темрезовым социально‑экономическое развитие Карачаево‑Черкесии. Фото: РИА Новости Владимир Путин обсудил с Рашидом Темрезовым социально‑экономическое развитие Карачаево‑Черкесии. Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с Рашидом Темрезовым социально‑экономическое развитие Карачаево‑Черкесии. Фото: РИА Новости

Владимир Путин отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства в республике, хоть и меньшими темпами, чем в среднем по стране. "И в то же время достаточно высокий уровень безработицы", - сказал он. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране", - подчеркнул президент и поинтересовался мнением собеседника о том, что можно и нужно сделать.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Мишустин направил дополнительные средства на поддержку безработных

Темрезов считает, что решение - в создании и развитии реального сектора, новых высокотехнологичных рабочих мест. "Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйства", - уточнил он. "Мы подготовили порядка 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов, из которых уже многие в стадии реализации, многие на этапе завершения", - сообщил региональный лидер. Например, идет модернизация завода по производству гипсокартонных листов, сухих смесей. Один из перспективных проектов - строительство современного горно-обогатительного комбината.

"У нас большой потенциал в сфере туризма", - заявил докладчик. Очень популярным стал курорт Архыз, да и вообще турпоток в республике уже вырос на 20 процентов и составил 1,2 миллиона человек. С каждым годом все больше интереса к Архызу у частных инвесторов. В целом благодаря реализации проектов к 2023 году будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест, подытожил Темрезов.

Путин расспросил о мерах поддержки жителей. Собеседник рассказал, что помощь семьям с детьми стала весьма значимой в период пандемии - тем более что многодетных много. Коечный фонд сформирован с резервом, есть запас средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования. Развернуто три ПЦР-лаборатории, по числу исследований на 100 тысяч населения у республики третье место по стране. "Поэтому здесь мы полностью готовы", - заверил Темрезов и попросил содействия в строительстве инфекционной больницы.

Помощь семьям с детьми стала весьма значимой в период пандемии

Еще глава региона поблагодарил за строительство школ, детсадов, больниц, спорткомплексов и домов культуры. "Для нас реализация национальных проектов, конечно, это совершенно другое качество жизни населения", - отметил он. Президент спросил про места в детсадах. "Обеспеченность в дошкольных учреждениях местами для детей от трех до семи лет у нас 100 процентов, от нуля до трех - 81 процент", - сообщил глава региона. "Только в этом году мы вводим 13 яслей, и на следующий год у нас еще 11. И мы эту проблему в 2021 году снимаем", - заявил он.

Кстати

Президент поручил проверить качество питания в школах

Президент поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов с целью обеспечения качественного питания школьников начальных классов. Первый доклад нужно представить до 15 ноября, а затем - ежеквартально. Ответственной назначена глава ведомства Анна Попова. Полпредам президента в федеральных округах Владимир Путин поручил вести мониторинг обеспечения питания школьников - причем не только младшеклассников. Речь о тех детях, в отношении которых законом установлены меры поддержки. При этом следует обратить особое внимание на качество продуктов и сохранение объемов финансирования, предусмотренных в региональных бюджетах на эти цели. По этому вопросу глава государства указал подготовить доклад до 30 ноября, далее - также ежеквартально.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Экономика Работа Занятость Президент Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Рынок труда

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия