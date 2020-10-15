В Нальчике из окна детской академии творчества выпал школьник

В Кабардино-Балкарии проверят обстоятельства, при которых из окна общеобразовательного учреждения выпал школьник. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре республики.

Инцидент произошел в детской академии творчества в Нальчике. Учащийся шестого класса по невыясненным пока причинам выпал из окна четвертого этажа. Ребенка доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.

- По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних, учащихся в общеобразовательном учреждении, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".