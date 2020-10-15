Экс-замглавы администрации района Коми осудили за взятку в 1,5 млн

В Республике Коми вынесли приговор бывшему первому заместителю руководителя администрации муниципального района "Корткеросский". Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Экс-чиновника признали виновным в нескольких коррупционных преступлениях: получении взятки в особо крупном размере, крупной растрате, совершенной с использованием должностного положения, злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установили следствие и суд, в 2015 году подсудимый получил от руководителя коммерческой организации полтора миллиона рублей за содействие в заключении муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса. При этом цена контракта была завышена на 1,6 миллиона рублей.

Годом ранее чиновник подписал документы о приемке и оплате ремонтных работ в Доме народного творчества поселка Подтыбок. При этом он достоверно знал, что фактически работы выполнены не были.

Суда приговорил экс-замглавы администрации района Коми к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 6,1 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности на три года.

Кроме того, в пользу государства конфискованы денежные средства, равные взятке. В пользу муниципального образования взыскан ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу.