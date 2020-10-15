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15.10.2020 16:52
Рубрика: Общество

Форум стратегов-2020 из-за COVID-19 частично перенесли на апрель

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Ежегодный Форум стратегов, который в этом году планировалось провести уже в 19-й раз, откладывается. Программный комитет форума принял решение об изменении сроков и формата проведения мероприятия с учетом возможного осложнения эпидемической ситуации.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Санкт-Петербургский культурный форум перенесли на 2021 год

По информации комитета, основная часть мероприятий Форума стратегов-2020 "Реальность 2020 и повестка десятилетия" состоится в апреле 2021 года в рамках ХХ юбилейного форума, который пройдет под брендом "Форум стратегов 2020-2021". Однако часть мероприятий деловой программы этого года может быть переведена в онлайн, поэтому их проведение решено не откладывать.

- В своей работе организаторы Форума всегда ставят в приоритет безопасность и комфорт участников, поэтому выбранный формат позволит провести ставшее традиционным мероприятие, несмотря на сложившие эпидемические условия, - отметили в программном комитете, - и даст возможность всем заинтересованным обменяться опытом, обсудить ключевые вопросы и риски наступившего десятилетия.

В период с 20 по 30 октября планируется провести около полутора десятков дискуссий и круглых столов, среди которых секция "Национальные цели развития РФ на период до 2030 года. Новая роль нацпроектов как драйвера восстановления российской экономики", круглый стол "Международное сотрудничество для регионального развития", международная конференция "Планирование устойчивых городских транспортных систем". Пленарное заседание форума посвятят обсуждению вопроса "Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху неустойчивости".

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