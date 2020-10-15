Первая ракетка России и шестая ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, неожиданно уступив американцу Райлли Опелке, занимающему 36-е место в рейтинге ATP.

Даниил Медведев признался, что это поражение на турнире в Санкт-Петербурге - одно из самых обидных. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Медведев дважды играл с Опелкой на харде и оба раза оказывался сильнее. На St. Petersburg Open Даниил тоже был близок к победе, причем в двух сетах, но соперник перехватил инициативу и выбил прошлогоднего чемпиона из сетки - 6:2, 7:5, 6:4.

Мужской турнир в Санкт-Петербурге проводится с 1995 года. За все это время главный приз в руках держал 21 теннисист. Победить дважды удалось лишь троим - Томасу Юханссону, Марату Сафину и Энди Маррею. Швед стал чемпионом в 1997 и 2005 годах, а у россиянина и британца получилось защитить титулы - в 2000-2001 и 2007-2008 годах соответственно. Попасть в этот элитный клуб Медведеву не удалось.

Ну а Опелка вышел на хорвата Борну Чорича, который в 2019 году бился с Медведевым за титул. Либо Чорич воспользуется вторым шансом, либо Опелка отправит домой еще и вице-чемпиона.

Но в четвертьфиналах домашнего турнира точно будет два россиянина. Одну путевку вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать разыграли Карен Хачанов и Аслан Карацев. Другую забрал Андрей Рублев. Со счетом 4:6, 6:4, 7:5 он одолел француза Уго Умбера.

- Уго Умбер - молодой и перспективный теннисист. Он нереально хорошо играет. Я уверен, что у него впереди потрясающая карьера, - отметил Рублев на пресс-конференции. - Я давно с ним знаком, поэтому понимал, что матч будет очень трудным. Так что я рад, что сумел взять верх. Мы как-то играли за выход в основную сетку на турнире в Монте-Карло. Тогда был тяжелый матч, хоть я и выиграл в двух сетах. Теперь он уже победил на первом турнире ATP, так что противостоять ему было еще сложнее.

Защитить титул на St. Peterburg Open удалось лишь двоим - Марату Сафину и Энди Маррею

Следующим соперником Андрея будет британец Кэмерон Норри. Что интересно, и Умбер, и Норри - левши.

- С левшами непросто. Наверное, так же, как им с правшами, - сказал Андрей. - Тем не менее это спорт, и это часть игры. Ко всему привыкаешь. Я считаю, что говорить, что не умеешь играть с левшами, просто непрофессионально.

Побег с корта

Американец Сэм Куэрри, перед стартом турнира в Питере сдавший положительный тест на COVID-19, может быть дисквалифицирован за то, что нарушил медицинский протокол и самовольно покинул Россию.

Носителями вируса также оказались жена и восьмимесячный ребенок теннисиста. Вся семья решила спешно перебраться в некую соседнюю европейскую страну на частном самолете. За такой "побег с корта" 33-летнему Куэрри грозит наказание: штраф до 100 тысяч долларов или отстранение от участия в турнирах ATP на срок до трех лет.

Ассоциация теннисистов-профессионалов уже ведет расследование. "Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, - говорится в релизе. - Такой поступок может поставить под угрозу возможность проведения соревнований и отразиться на остальной части тура".