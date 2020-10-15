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15.10.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Вспомнил про подачу

Медведеву помогли 22 эйса
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Первая ракетка России и шестой номер мирового рейтинга Даниил Медведев начал защиту титула на турнире в Санкт-Петербурге с победы над французом Ришаром Гаске со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Проанализировав первый - проигранный - сет, Медведев пришел к выводу, что слишком торопился и поэтому допускал маленькие ошибки, которые и решили судьбу партии. Но затем россиянин сменил тактику, а также прибавил на подаче, сделав 22 эйса. Гаске же, который на десять лет старше Даниила и на 47 позиций ниже в списке лучших теннисистов, ни разу не смог подать навылет.

Фото: AP
Два российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

На этой неделе Даниил немного сдал свои позиции в рейтинге. С пятого на шестое место его подвинул Стефанос Циципас. На "Ролан Гаррос" грек добрался до полуфинала в отличие от Медведева, вылетевшего в первом же круге. Но Даниил отметил, что приложит максимум усилий, чтобы прогресс, которого удалось добиться в прошлом году, не останавливался.

- Я стараюсь быть профессионалом своего дела, всегда хорошо выполнять свою работу. Это моя цель в жизни: выкладываться от и до, пытаться улучшать какие-то компоненты, изучать что-то новое про теннис, - цитирует Медведева пресс-служба St. Petersburg Open. - Конечно, не всегда получается, и даже, если говорить про рейтинг, я сейчас ниже, чем в прошлом году. Но я делаю все возможное, чтобы потом, оглядываясь назад, не было никаких сожалений.

Побег с корта

Американец Сэм Куэрри, перед стартом турнира в Питере сдавший положительный тест на COVID-19, может быть дисквалифицирован за то, что нарушил медицинский протокол и самовольно покинул Россию.

Носителями вируса также оказались жена и восьмимесячный ребенок теннисиста. Вся семья решила спешно перебраться в некую соседнюю европейскую страну на частном самолете. За такой "побег с корта" 33-летнему Куэрри грозит наказание: штраф до 100 тысяч долларов или отстранение от участия в турнирах ATP на срок до трех лет.

Ассоциация теннисистов-профессионалов уже ведет расследование. "Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, - говорится в релизе. - Такой поступок может поставить под угрозу возможность проведения соревнований и отразиться на остальной части тура".

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