Назван топ новогодних направлений для путешествий на поезде

Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде с отправлением из Москвы. Топ-10 возглавил Санкт-Петербург - туда продается каждый пятый билет.

К таким выводам пришли эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Они проанализировали данные по железнодорожным билетам, проданным на 25 декабря - 10 января.

На втором месте оказалась Казань - на долю столицы Татарстана пришлось 5,7 процента билетов. Замыкает тройку лидеров город Котлас в Архангельской области (4,2 процента). Там можно покататься на горных лыжах. Кроме того, в десятку вошли Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Петрозаводск, Саратов, Смоленск и Псков.

Средний чек на железнодорожные поездки из Москвы по России с 25 декабря по 10 января пока составляет 2954 рубля. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на восемь процентов. Самая востребованная дата для отправления - 30 декабря.