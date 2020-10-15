Норвежцы предложили запустить шаттл между Киркенесом и Заполярным

Глава Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал предложил пустить через российско-норвежскую границу электрошаттл по маршруту Киркенес - Заполярный. Это предложение он высказал в ходе выступления на второй онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал предложение представителя Норвегии. Он сообщил, что в Заполярье изучается возможность установить нулевой транспортный налог для электромобилей.

К реализации этой идеи предполагается приступить после открытия границ.

Поездки к соседям по ту сторону границы имеют большую популярность среди жителей норвежского и российского приграничья.

Соглашение между Россией и Норвегией о введении безвизового режима в приграничной зоне в радиусе 30 километров по обе стороны границы вступило в 2012 году. В России в зону действия соглашения попадают населенные пункты Никель, Печенга, Заполярный и Корзуново Мурманской области, а со стороны Норвегии - коммуны Сер-Варангер.