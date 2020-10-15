Рынок жилья Заполярья восстановился после "коронавирусного" падения

Мурманский рынок недвижимости практически восстановился после спада, связанного с распростанением коронавирусной инфекции, в первом полугодии 2020 года. Об этом на пресс-конференции 15 октября заявил директор Ассоциации "Мурманская региональная гильдия риэлторов" Константин Вензовский.

С мая наблюдается существенный рост количества сделок с недвижимостью, которых стало больше, чем в аналогичный период 2019 года.

- Те потери, которые имели место в апреле, восполнены, - отметил эксперт. - Мы видим рост количества рыночных сделок с недвижимостью на 10-12 процентов по отношению к уровню прошлого года.

Отложенный спрос марта-апреля был переложен на лето. За последние 3-4 месяца образовался серьезный дефицит, предложений стало значительно меньше. Это спровоцировало рост стоимости недвижимости на 10-12, а в определенных сегментах рынка до 20 процентов, подчеркнул эксперт. Например, однокомнатная квартира в Мурманске сегодня стоит около 80 тысяч рублей за квадратный метр. В центре Мурманска и в спальных районах квартира площадью 30 квадратных метров стоит 2,2-2,4 миллиона рублей. Аналитик связывает это с довольно высоким уровнем платежеспособности жителей региона.

- С точки зрения экономики у нас хороший регион, мы впереди Калининграда и немного отстаем от Сургута, - добавил Константин Вензовский. - Здесь достаточно интересно и выгодно жить. Многие уезжают из Заполярья, но в то же время многие сюда приезжают. В частности, если в Санкт-Петербург в 2019 году уехало, например, 4500 человек, то приехало 3800. Потребность в жилье здесь есть, в том числе в инвестиционных квартирах.