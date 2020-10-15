Санкт-Петербургский культурный форум перенесли на 2021 год

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году не состоится. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия. Нынешний форум должен был пройти с 12 по 14 ноября и стать уже девятым по счету.

Такое решение принято Министерством культуры РФ по согласованию с Правительством.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение Форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции среди участников представляется невозможным", - говорится в сообщении.

При этом организаторы подчеркивают, что перенести Культурный форум в онлайн невозможно - не только из-за насыщенности программы, но и из-за того, что такой формат не позволит открытое общение и свободный обмен мнениями гостей из самых разных стран.

Следующий Санкт-Петербургский международный культурный форум ждет гостей в 2021 году, известны уже и даты его проведения - с 11 по 13 ноября.

Впервые Культурный форум прошел в Северной столице в 2012 году и с тех пор собирает на своих площадках профессионалов со всего мира. В программе - конференции, презентации, круглые столы, концертные, выставочные и другие программы. Среди участников известные деятели культуры, бизнеса, политики и чиновники.