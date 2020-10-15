Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года

Американский теннисист Сэм Куэрри, зараженный коронавирусом, тайно покинул нашу страну. Ассоциация теннисистов (ATP) может дисквалифицировать спортсмена.

Инцидент произошел на турнире в Санкт-Петербурге. Американский теннисист Сэм Куэрри, узнав о том, что заражен коронавирусом, решил нарушить все требования безопасности и покинул нашу страну.

Он, а также его жена и ребенок должны были отбыть обязательный двухнедельный карантин в отеле. Первоначально они дали согласие на это, но потом решили сбежать из страны, арендовав частный самолет.

Руководство АТР осудило этот поступок спортсмена.

"Нам известно о грубом нарушении протокола безопасности одним из участников турнира в Санкт-Петербурге. Хотим напомнить всем игрокам, что нарушение протоколов может поставить под угрозу проведение турниров АТР", - говорится в заявлении.

В АТР добавили, что по данному факту начато расследование.

За это Куэрри грозит штраф около 100 тысяч долларов и даже дисквалификация на срок до трех лет, утверждает журналист The Guardian Тумаини Карайоль на своей странице в Twitter.