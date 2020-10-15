В Карелии чиновники проверят источники загрязнения акватории Ведлозера

Новости

Сериал "Декстер" реанимируют 10:38
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26
В Подмосковье мужчина убил школьницу в парке 10:02
Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушение самоизоляции 09:55
Т-72Б3М и Т-80БВМ оснастят противоминной системой и активной защитой 09:52
В последней декаде октября на Земле ожидается магнитная буря 09:45
Сборник пьес Шекспира продали на аукционе за 10 млн долларов 09:44
Ученые испытают вирус Сендай против COVID-19 на добровольцах-врачах 09:39
Вечером 15 октября в Москве ожидается погодная гипоксия 09:27
Из Киргизии пытались вывезти украшения почти на 10 миллионов рублей 09:24
Еще 1953 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Что покажет новое глобальное исследование по COVID-19 08:18
Патологоанатомы рассказали, как коронавирус изменяет органы человека 08:18
Банковские мошенники стали чаще использовать психологию 08:10
Генпрокурор РФ заинтересовался программой "Дальневосточный гектар" 07:54
Стартовал второй этап программы туров по России с кешбэком 07:45
Эсминец ВМС США пересек Тайваньский пролив 07:09
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины 06:45
Байден собрал в сентябре рекордную сумму пожертвований 06:02
Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничения доступа к материалу о сыне Байдена 05:27
Трамп предложил открыть школы, так как "дети легко переносят COVID-19" 05:25
Власти Румынии ведут новые ограничения из-за коронавируса 04:52
В Бангкоке из-за протестов ввели режим ЧП 04:33
Военные РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов 04:07
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 10:33
Рубрика: Общество

В Карелии чиновники проверят источники загрязнения акватории Ведлозера

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Специалисты Минприроды Карелии проверят акваторию озера Ведлозеро. Они проанализируют эффективность работы канализационных очистных сооружений Ведлозера, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
Томские ученые предложили превращать мусор в топливо для Арктики

О неблагоприятной ситуации с озером в Пряжинском районе стало известно на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Карелии. Жители поселка пожаловались одному из депутатов на ухудшение состояния воды. Озеро зарастает водорослями, а пойманную рыбу невозможно есть.

Сотрудник Карельского научного центра РАН, доктор биологических наук Наталья Калинкина прокомментировала, что действительно в озере отмечаются все признаки такого явления, как развитие сине-зеленых водорослей. Это может быть связано со стоками канализационных очистных сооружений, сливами сельскохозяйственных и бытовых отходов, стоянками туристов. Чтобы исправить ситуацию, надо, например, снести насыпную дамбу и восстановить естественный водообмен.

Депутаты Заксобрания рекомендовали правительству Карелии предусмотреть в бюджете средства на проведение экологического мониторинга с выявлением всех источников антропогенного воздействия на водоем.

В Минприроды республики заявили, что выйдут на место и проверят, попадают ли сточные воды с прилегающей территории в акваторию озера. Если факты подтвердятся, то будет возбуждено административное производство.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины
В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть