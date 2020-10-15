В Карелии чиновники проверят источники загрязнения акватории Ведлозера

Специалисты Минприроды Карелии проверят акваторию озера Ведлозеро. Они проанализируют эффективность работы канализационных очистных сооружений Ведлозера, сообщили в пресс-службе ведомства.

О неблагоприятной ситуации с озером в Пряжинском районе стало известно на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Карелии. Жители поселка пожаловались одному из депутатов на ухудшение состояния воды. Озеро зарастает водорослями, а пойманную рыбу невозможно есть.

Сотрудник Карельского научного центра РАН, доктор биологических наук Наталья Калинкина прокомментировала, что действительно в озере отмечаются все признаки такого явления, как развитие сине-зеленых водорослей. Это может быть связано со стоками канализационных очистных сооружений, сливами сельскохозяйственных и бытовых отходов, стоянками туристов. Чтобы исправить ситуацию, надо, например, снести насыпную дамбу и восстановить естественный водообмен.

Депутаты Заксобрания рекомендовали правительству Карелии предусмотреть в бюджете средства на проведение экологического мониторинга с выявлением всех источников антропогенного воздействия на водоем.

В Минприроды республики заявили, что выйдут на место и проверят, попадают ли сточные воды с прилегающей территории в акваторию озера. Если факты подтвердятся, то будет возбуждено административное производство.