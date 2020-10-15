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Рубрика: Общество

В Петербург пришла первая крупная партия вакцины от коронавируса

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Северную столицу поступила первая крупная партия вакцины от COVID-19. 400 доз препарата завезено на Центральную фармацевтическую базу.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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По словам Любови Поляковой, директора фармбазы, на возглавляемом ею предприятии есть все необходимые условия, позволяющие хранить препараты при температуре не выше минус 18 градусов. Вакцина от коронавируса помещена в холодильную камеру, в которой температура еще ниже - минус 23-24 градуса. С базы вакцину отправят прежде всего в Городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района.

Первая партия препарата предназначена для вакцинации медицинских работников всех городских стационаров. Но в первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и "красных зон".

Прививка от коронавируса уже сделана 42 медикам городской больницы №40 и клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Прививка - двукратная. До вакцинации медикам проводили ПЦР-анализ на коронавирус, а также тест на антитела к нему.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению города, всего до конца года в Петербург из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи будет поставлено 4 667 доз новой вакцины.

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