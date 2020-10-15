В Петербург пришла первая крупная партия вакцины от коронавируса

В Северную столицу поступила первая крупная партия вакцины от COVID-19. 400 доз препарата завезено на Центральную фармацевтическую базу.

По словам Любови Поляковой, директора фармбазы, на возглавляемом ею предприятии есть все необходимые условия, позволяющие хранить препараты при температуре не выше минус 18 градусов. Вакцина от коронавируса помещена в холодильную камеру, в которой температура еще ниже - минус 23-24 градуса. С базы вакцину отправят прежде всего в Городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района.

Первая партия препарата предназначена для вакцинации медицинских работников всех городских стационаров. Но в первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и "красных зон".

Прививка от коронавируса уже сделана 42 медикам городской больницы №40 и клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Прививка - двукратная. До вакцинации медикам проводили ПЦР-анализ на коронавирус, а также тест на антитела к нему.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению города, всего до конца года в Петербург из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи будет поставлено 4 667 доз новой вакцины.