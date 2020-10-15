Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета прооперировали девочку с гигантским пигментным невусом - родимым пятном. На спину малышке пересадили здоровую кожу с ножки.

У девочки с рождения были поражены 90 процентов кожи. Как считают специалисты, такое аномальное скопление родинок не только создает проблемы эстетического характера, но и может дать толчок для развития меланомы. По словам мамы девочки, она постоянно опасалась, что дочь будет царапать родинки. Поэтому врачи и рекомендовали удалить пятна, особенно гигантское - на спине.

Но для этого нужна была здоровая кожа, а ее взять неоткуда, все поражено невусом. И тогда решили сначала избавиться от мелких пятен на ножке. Потом микрохирурги частично иссекли большое родимое пятно на спине - его размеры удалось сократить почти на четверть. И уже на третьем этапе провели дермопластику. Срезали с ножки тонкий слой кожи, превратили его в подобие сетки и пересадили на спину, ликвидировав половину образования.

- Такие дети должны находиться под контролем онкологов и дерматологов, не менее двух раз в год их должен осматривать специалист. И если что-то насторожило, то это показание к срочной госпитализации, - уверена микрохирург Ирина Дьячкова.

Двухлетняя пациентка сейчас чувствует себя хорошо. Но, как говорят специалисты, ей предстоит еще несколько операций.

Между тем в клинике университета оказали помощь уже четырем малышам с подобным диагнозом. Среди них и Виктория Хвостанцева. У нее невусом было поражено 75 процентов тела. Когда родители стали искать клинику, откликнулись в Израиле и США. Но цены были просто неподъемными. Операцию сделали в Петербурге, причем бесплатно. По словам профессора Дмитрия Купатадзе, в операции были задействованы десять хирургов разных специализаций. Заживление прошло успешно. Но маленькой Вике предстоят еще несколько операций в течение минимум двух лет. Особое внимание уделят голове девочки. Сейчас микрохирурги разрабатывают варианты лечения.

Маленькой Вике предстоят еще несколько сложных операций в течение минимум двух лет

Говоря о причинах возникновения невуса, врачи отмечают, что данный порок развития мог сформироваться в первые месяцы беременности под воздействием внешней среды. Речь идет о лекарственных препаратах, вирусах, каких-то химических факторах - что-то повлияло на развитие нервной трубки плода.