России нужно переходить к модели ускоренного внедрения действующих международных стандартов путем их прямого применения, считает глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Об этом он заявил на коллегии ведомства, которая состоялась в рамках форума "Российская неделя стандартизации" (приурочен к 95-летию Росстандарта).

Это не исключает того, что тексты этих документов должны пройти экспертизу в профильных технических комитетах и быть зарегистрированы в Фонде стандартов, отметил Абрамов. Одновременно при разработке новых международных документов необходимо обеспечить наличие их официальных русских версий уже на этапе голосования.

На форуме "Стандартинформ" заключил соглашение о распространении стандартов в нефтегазовой отрасли с немецкой DNV GL AS. Оно позволит переводить стандарты DNV GL AS для их прямого применения на территории РФ.

Абрамов также рассказал о вкладе стандартизаторов в противостояние пандемии. Промышленности был открыт свободный доступ к передовым стандартам (более 50 документов) на средства защиты и медтехнику, в том числе аппараты ИВЛ. "Вместе с отраслевыми экспертами и неравнодушными производителями удалось "с колес" разработать и внедрить в промышленное применение 12 технических условий на востребованные в пандемию изделия, прежде всего на защитные лицевые маски, - сказал Абрамов. - Это в том числе позволило быстро нарастить объемы их производства и насытить ажиотажный спрос".