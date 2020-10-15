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15.10.2020 20:10
Рубрика: Общество

В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию

Текст: Елена Яковлева

В России впервые была защищена докторская диссертация по исламскому богословию как научной дисциплине. Ее тема - "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы".

Фото: Олеся Нематова
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Это произошло в Санкт-Петербургском университете. Председателем диссертационного совета выступил известный востоковед, академик Михаил Пиотровский, а научным консультантом стал руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин. Все пять членов совета проголосовали за присуждение Дамиру Мухетдинову докторской степени.

Мусульмане России отметили это как значимое событие для исламской уммы и для научной жизни страны. Подчеркивая при этом значимость представленной диссертации в свете поручения президента о воссоздании отечественной исламской богословской школы.

- Все происходящее имеет для меня большое символическое значение, - сказал перед началом обсуждения диссертации соискатель ученой степени доктора наук Дамир Мухетдинов. - Когда-то в старинных залах Восточного факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, - признанном центре мирового востоковедения, - звучал голос моего земляка, просветителя, педагога и реформатора Хусаина Фаизханова. Я всегда считал своим долгом и честью продолжить его дело и стать хоть в чем-то похожим на него. Получив классическое исламское образование в лучших богословских центрах своего времени и став богословом, Фаизханов смог стать и полноценным академическом востоковедом: он преподавал восточные языки и работал над сложнейшими средневековыми рукописями.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Академик РАН, декан Восточного факультета Санкт- Петербургского государственного университета, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что актуальность темы не просто очевидна, она исключительно остра. "Речь идет о формировании нового мусульманского богословия, являющегося ответом на вызовы современности, реакцией на радикализацию общества, основанном на глубоком освоении достижений современных гуманитарных наук, в том числе - и академического востоковедения. В результате этого возникает набор принципов и методов, создающих основу для диалога культур и становления нового исламского мировоззрения, готового к интеллигентному ответу на вопросы глобализованного мира", - считает он.

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