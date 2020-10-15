Вологодские спасатели развернули флаг МЧС РФ на дне Онежского озера

Водолазы Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" развернули на дне Онежского озера флаг МЧС России. Таким образом они поздравили ведомство с 30-летием.

Глубина, на которую опустились водолазы, составляла порядка 20 метров, сообщили в группе в соцсети УМЧС по Вологодской области. И добавили, что подобные акции проходят по всей стране. Сотрудники устанавливают праздничные флаги, причем не только в воде, но даже в воздухе.

МЧС Российской Федерации будет праздновать свое 30-летие 27 декабря 2020 года.