Алексей Ионов перешел в "Краснодар"

В четверг футбольные клубы "Ростов" и "Краснодар" оформили трансфер полузащитника сборной России Алексея Ионова. Футболист продолжит свою карьеру в краснодарской команде.

"Атакующий полузащитник подписал с "быками" контракт до конца весны 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы краснодарского клуба.

"Алексей перешел в наш клуб летом 2017-го года и проделал большой путь до игрока основного состава сборной России. Всего Ионов провел за "Ростов" 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач. Благодарим Алексея за самоотдачу, голы и эмоции, желаем ему удачи в дальнейшей карьере!" - сообщает сайт "Ростова".

Ионову 31 год. Он начинал карьеру в "Зените", откуда в 2011 году перешел в "Кубань". После этого он перешел в "Анжи", затем в его карьере были московское "Динамо", аренда в ЦСКА и переход в "Ростов" в 2017 году.